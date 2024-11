Kerstman opnieuw in gemeentehuis: Kinderen welkom om bezoekje te brengen

Dit jaar heeft Shopping Oostkamp net als de vorige jaren de Kerstman uitgenodigd om zijn intrek te nemen in de inkomhal van het gemeentehuis van Oostkamp. Het Huis van de Kerstman zal heel gezellig gedecoreerd worden in een huiselijke kerstsfeer.

De kinderen kunnen op bezoek komen om de Kerstman te ontmoeten. Als ze willen, kunnen ze een kleurplaat inkleuren. Wie weet, vallen ze wel in de prijzen! De kleurplaten zullen terug te vinden zijn op de Facebook- en Instagrampagina van Shopping Oostkamp of bij de plaatselijke shoppinghandelaar.

Ritje met de koets

Nadat de koets de Kerstman afgezet heeft, kunnen ouders en kinderen een ritje maken doorheen het centrum van Oostkamp. Dit tussen 14 en 17 uur. De opstap hiervoor is aan de kerk van Oostkamp.

Ook op zondag zal de Kerstman in zijn woonkamer aanwezig zijn en opent hij zijn deuren voor de kinderen van 14 tot 17 uur. Ook de koets en paarden staan dan weer paraat voor een rondrit.

Net zoals vorig jaar zal de authentieke carrousel er staan en pakt Shopping Oostkamp weer uit met de Kersthappening. Je zal op het gemeenteplein een sfeervolle tent vinden met enkele foodtrucks van de lokale shoppinghandelaars. Er zal heel wat te smullen en drinken zijn, met andere woorden iedereen zal kunnen meegenieten. “Zowel zaterdag 14 als zondag 15 december zorgt Shopping Oostkamp voor een live optreden dat telkens start om 16 uur op het gemeenteplein”, geeft Debbie Hellebuyck van Shopping Oostkamp nog mee.

Voor elk wat wils

Tijdens het kerstshoppingweekend zijn de meeste handelszaken open op zaterdag 14 en op zondag 15 december. In Oostkamp vind je alles wat je nodig hebt! Een outfit in één van de mooie kledingzaken, geschenkjes om het interieur op te fleuren, kousen voor onder de kerstboom, feestmenu’s en desserts, speciale dranken en wijnen, speelgoed voor kinderen, bloemen voor de feesttafel of gastvrouw/heer… “Onze handelaars staan met een glimlach voor je klaar en helpen je graag met jouw lokale inkopen”, klinkt het tot slot nog.