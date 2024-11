Kersthappening bij tuincentrum Horta in Rekkem opnieuw groot succes

Pannenkoeken, warme wijn, handgemaakte decoratie en meteen ook een echte kerstboom mee huiswaarts nemen? Wie de Kersthappening van Horta Rekkem bezocht, kreeg meteen al een flinke dosis kerstsfeer geserveerd. Ondertussen al toe aan een derde editie, wist het evenement ook dit jaar massaal veel volk naar de grensgemeente te lokken.

Dat ze bij Horta Rekkem verzot zijn op de kerstperiode is niet echt een geheim. Pablo Derhore en Gwladys Muchery zijn al jaar en dag de mensen die de feestelijke afsluiter van het jaar op gang trekken. Hun Kersthappening, die ze in het tuincentrum organiseren, is daar het levende voorbeeld van.

“Het is al jaren dat we echt inzetten op kerst, maar in de vorm zoals het nu is? Het is een derde editie!” Die vorm, waar Pablo en Gwladys vol passie over spreken, is de Kersthappening. “Een kerstmarkt in het klein, midden in ons tuincentrum. Dit jaar hebben we kunnen rekenen op 10 lokale ondernemers, die hier een standje kwamen opzetten. Er is muziek, er is de geur van warme wijn en je kunt er handgemaakte items vinden die op wandelafstand van je deur worden gemaakt. Echt alle ingrediënten van een traditionele kerstmarkt zijn hier aanwezig.”

Even incontournable als de kerstbomen en warme chocolademelk, is de aanwezigheid van De Pelikaan. De zorginstelling is al jaar en dag een vaste waarde in het tuincentrum, en was er van in het begin bij. “Het is met hen dat we zovele jaren geleden zijn begonnen. Ze zorgden toen ook al voor warme wijn, chocolademelk en verse pannenkoeken. Toen het concept is beginnen groeien en er een kerstmarkt bij kwam, was het voor ons ondenkbaar dat De Pelikaan hier geen plaats zou krijgen.”

Nieuwkomer op de kerstmarkt dit jaar, was Custom Looks. Het Rekkemse bedrijf van Tom De Winter, levert gepersonaliseerde items. “Van lasercutten tot sublimeren? Men kan echt voor alles bij ons terecht. Dit jaar besloten we ons ook hier te installeren. Zo een kerstmarkt is niet alleen uitstekend om naamsbekendheid te krijgen, het is en blijft ook een ideaal gegeven. Het is lokaal, er zit een sociale insteek achter en de sfeer is hier gewoon goed. Hoewel we alles bedrukken, van t-shirts tot drinkflessen, hoeft het niet te verbazen dat vooral de gepersonaliseerde kerstballen het vandaag erg goed hebben gedaan.”