Kerstevenement in Het Strooiboomse Schaapje

Yves Selschotter van zaal Het Strooiboomse Schaapje pakt in het weekend van 21 en 22 december uit met een kerstevenement. “Met verschillende drank- en eetstandjes, maar ook de Kerstman komt langs.”

Vorige zomer organiseerde Yves Selschotter voor het eerst het Stroboomse wijkfeest in zijn zaal langs de Dadizeelsestraat in Slypskapelle. “Het evenement smaakte naar meer. We beslisten daarom om ook iets in de winter te doen.” Yves zorgde inmiddels al voor kerstsfeer in zijn zaaltje. Nu is het uitkijken naar het weekend van 21 en 22 december. “Op zaterdag 14 december organiseren we al een opwarmertje. Dan kan men al komen genieten van een drankje en een hapje, maar het grote evenement is eigenlijk voor de week nadien.”

Op zaterdag 21 en zondag 22 december staat in de zaal alles in het teken van Kerstmis. “Zo serveren we pannenkoeken en chocolademelk, maar op zaterdag komt ook de Kerstman langs met een geschenkje voor de kinderen.” Gedurende het hele weekend zullen er ook verschillende standjes opgesteld staan op het domein langs de Dadizeelsestraat. “Wie langskomt, zal kunnen proeven van tal van hapjes en drankjes.” Voor zijn evenement haalde Yves de mosterd in de regio rond Veurne. “Ik ben afkomstig uit die streek. Ik zag dat iemand die er ook op het platteland woont iets dergelijks organiseerde. Het evenement werd een succes. Ik hoop dat dit hier ook het geval zal zijn.”

Nog heel wat plannen

Ondertussen heeft Yves nog tal van plannen. “We beschikken hier over een leuk zaaltje waar veel mogelijk is. Na het wijkfeest van vorige zomer kregen we ook nog heel wat nieuwe ideeën. Het kerstevenement is nu een eerste, maar het is de bedoeling dat er ook volgend jaar hier heel wat te beleven valt. Maar dat is natuurlijk toekomstmuziek”, besluit Yves.

Meer informatie omtrent het kerstevenement bij Het Strooiboomse Schaapje te verkrijgen via 0497 57 16 43. (BF)