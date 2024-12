Kerstconcert ‘U zijt wellekome’ op tweede kerst

Davidsfonds Wevelgem, Gullegem en Moorsele organiseert opnieuw een kerstconcert op tweede kerstdag. Dit jaar komt koor Quadrofolia uit Heule ‘U zijt Wellekome’ brengen. Meezingen met kerstliederen kan en wordt ten zeerste aangeraden.

Vorig jaar maakte koor Ortier nog een opgemerkt kerstconcert in een organisatie van Davidsfonds. Dit jaar neemt de beweging de draad terug op, de afdelingen van Wevelgem, Gullegem en Moorsele organiseren samen het warm kerstconcert ‘U zijt wellekome’.

Op tweede kerstdag verzorgt het kamerkoor Quadrofolia uit Heule onder leiding van Bart Lesage een kerstconcert in de Sint-Hilariuskerk.

Het koor krijgt steun van Brecht Degryse op piano en Lakshmi Mathieu op harp. “Ze vertellen het aloude kerstverhaal op een kleurrijke en originele manier”, vertelt Milo Peferoen van Davidsfonds. “Hoe Maria onverwacht bezoek krijgt van de engel Gabriël, hoe ze samen met Jozef de barre tocht naar Bethlehem maakte en uiteindelijk in een stalletje beviel van Jezus, het goddelijk kind. Het verhaal is gekend, de uitvoering door het koor en de muzikanten is uniek.”

Van vroeger en nu

Dichters en componisten halen hun inspiratie voor de verzen en melodieën uit heel wat bronnen: Latijnse hymnen, Engelse carols, Duitse Weihnachtslieder en Vlaamse kerstleisen. Het kamerkoor Quadrofolia selecteerde voor dit concert ‘koormuziek van vroeger en van nu’ van Michael Praetorius tot Michael Trotta.

Quadrofolia – het koor had zijn wortels in Heule in 1961 – brengt concerten met zowel religieuze als profane muziek. Het koor dat 30 leden telt brengt vierstemmige liederen. ‘U zijt wellekome’ is een uniek concert op donderdag 26 december met aanvang om 16.30 uur in de Sint-Hilariuskerk. “Wie erbij was vorig jaar, weet dat het een heel speciale, rustgevende en tegelijk inspirerende ervaring wordt”, vervolgt Milo Peferoen. “Er worden ook kerstliederen gebracht waarop het publiek uitgenodigd wordt om mee te zingen. Na afloop van het kerstconcert is er een kerstdrink.” (SLW)

Kaarten in voorverkoop kosten 13 euro en zijn te verkrijgen bij Luc Corne, Begoniastraat 5 Wevelgem. Op 0479 26 02 02 of corneherman.luc@telenet.be. Kaarten aan de deur kosten 15 euro.