Kerstconcert Steeds Beter in Sint-Laurentiuskerk

Koninklijke harmonie Steeds Beter brengt de Sint-Laurentiuskerk tot leven met klassieke kerstnummers en indrukwekkende serenades. Na het optreden kunt u nagenieten met een drankje in de Bibox.

De kerstperiode komt stilaan dichterbij. Orkest Koninklijke Harmonie Steeds Beter bereidt zich momenteel voor op het jaarlijks kerstconcert op donderdag 26 december. “Dit jaar kregen we opnieuw de eer om te mogen musiceren in de Sint-Laurentiuskerk”, vertelt Laura Vandoorne. “Anno 2024 bestaat de harmonie 72 jaar en we willen blijven vooruitgaan. Dit lukt met een gedreven bestuur, enthousiaste achterban, een dirigent die zijn muzikanten vooruit stuwt en muzikanten die naast muziek ook vriendschap en sfeer hoog in het vaandel dragen. De harmonie heeft weer een mooie groep die samen met hun dirigent en bestuur de handen in elkaar slaan om nieuwe initiatieven te nemen.” Patrick Simoens is de dirigent, nadat Peter Valck na ruim 25 jaar dienst met pensioen ging in februari 2023. (ELD)

Wil je ook genieten van dit kerstconcert op donderdag 26 december om 20 uur in de Sint-Laurentiuskerk? Tickets kosten 12 euro per volwassene, 6 euro per kind -12 jaar en 15 euro aan de deur. Tickets: online of bij de muzikanten.