Kerstconcert in Sint-Bavokerk Kanegem

Traditiegetrouw organiseert Gezinsbond Kanegem in de Sint-Bavokerk een kerstconcert. Voor de 26ste editie, die plaatsvindt op zaterdag 21 december om 20 uur, kozen de organisatoren voor de Sint-Ceciliavrienden Lotenhulle. Onder leiding van dirigent Joachim Vermeire wordt een gevarieerd programma gebracht. Een aanrader voor wie zich helemaal wil onderdompelen in de gezellige sfeer van de kerstdagen. Het concert wordt gevolgd door een gezellige drink op het kerkplein. Jaarlijks is er een opkomst van 200 à 250 toeschouwers, die, soms in de late uurtjes, tevreden naar huis keren. Kaarten voor volwassenen kosten 14 euro (17 euro aan de deur). Gratis toegang voor kinderen uit de lagere school of jonger, indien begeleid door een volwassene. De toegangskaart geeft recht op een gratis gewone consumptie na het concert. Kaarten zijn te bekomen bij alle bestuursleden van Gezinsbond Kanegem, onder andere Luc Vandenbroecke (051 68 74 84) of via gezinsbondkanegem@gmail.com. (SV-foto SV)