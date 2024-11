Kenzo Lynneel op weg naar titel Prins Carnaval

De nog jeugdige carnavalist Kenzo Lynneel, alias Beertje, maakt kans op de titel van Prins Carnaval Bredene 2025.

“Via mijn vader Alain kreeg ik de carnavalsmicrobe te pakken”, schetst Kenzo Lynneel. “Mijn vader behaalde de titel al in 2008 als prins Bibber. De verkiezingsshow vindt plaats op zaterdagavond 18 januari 2025 vanaf 21 uur in het MEC Staf Versluys.”

“Mijn campagne is echter al twee jaar aan de gang. Sinds 2022 woon ik alle bals, verkiezingen en stoeten bij. Dit bracht me al in Lombardsijde, Oostende en zelfs De Panne. Tijdens carnavalsshows krijgen alle aanwezigen een hand en kan iedereen een toegangskaart kopen voor de eigenlijke verkiezing van halfweg januari. In de loop van de avond worden de diverse kandidaten voorgesteld. Daarna geef ik opnieuw alle aanwezigen een hand. Een kandidaat Prins Carnaval dient alles zelf te financieren. In september was er een eetfestijn en een bingo. Ook de opbrengst van mijn vakantiejob dient om mijn campagne voor prins Carnaval 2025 te laten slagen. Eens je prins Carnaval Bredene bent, mag je op een praalwagen vooraan de stoet plaatsnemen. Dit zou een grote eer betekenen.”

“Het is de bedoeling voortaan elk weekend op carnavalsfeesten in de regio mijn mannetje te staan en zo mijn kandidatuur kracht bij te zetten. Tijdens de verkiezingsavond van 18 januari 2025 moeten namelijk minstens 200 aanwezigen bereid zijn om tussen 22.30 uur en 1 uur het bolletje achter mijn naam te kleuren. Een mannelijke tegenkandidaat is er niet. Wel zal je ook kunnen kiezen voor Tinkelbel als Prinses Carnaval Bredene 2025. De voorbereiding van de show vergt dagelijkse inzet. De lokale dansgroep Dansier, de Orde van de Wulloks uit Oostende, Carnavalsorde Charlestons uit diezelfde stad en de Orde van de Ezel uit Lombardsijde zullen al zeker hun beste beentje voor zetten. Een gesmaakte show zou een stap in de richting van de felbegeerde titel van Prins Carnaval Bredene 2025 betekenen”, aldus nog Kenzo ‘Beertje’ Lynneel. (BVO)