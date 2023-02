Karl Vannieuwkerke brengt voordracht in Sint-Eloois-Winkel

Het Davidsfonds Ledegem wist Karl Vannieuwkerke te strikken voor een voordracht. Op dinsdag 21 februari komt de journalist in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel vertellen over zijn leven en werk. Zo komt onder andere het televisieprogramma Vive le Vélo aan bod.

Een ticket kost 12 euro voor leden van het Davidsfonds. Niet-leden betalen 15 euro. Inschrijven kan via www.davidsfonds-ledegem.be. De voordracht start om 20 uur.

Op de foto zien we het bestuur: Philip Baert, Didier D’Hulster, Frederik Tack, Michael Vandeputte, Pol Cokelaere, Hannelore Delva, Lieven Vandermersch en Nico Delannoy.

(BF/foto JS)