Justine De Jonckheere organiseert exclusieve Closet Sale in K in Kortrijk

Op zaterdag 30 november en zondag 1 december zakt voormalig Miss België Justine De Jonckheere af naar K in Kortrijk voor een exclusieve closet sale. Shoppers kunnen items kopen die één voor één uit Justine haar kleerkast komen. De closet sale gaat door op de eerste verdieping, naast H&M. De toegang is volledig gratis en inschrijven is niet nodig.

Tijdens de closet sale verkoopt Justine accessoires, kleding in maten 34, 36, 38 en taille unique, en schoenen in maten 39 en 40. Ze bracht in totaal 75 dozen kleding naar K in Kortrijk.

“Bezoekers kunnen de kleding passen, zo kunnen ze 100 procent zeker zijn dat het stuk helemaal hun ding is. Justine vraagt om een eigen tas mee te brengen, dit met een knipoog naar het milieu.” Verder wordt er gevraagd om cash te betalen.