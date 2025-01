Joeri van Les Mouettes over geslaagde kerstvakantie: “Actief Wenduine verdient dikke pluim én meer steun”

Actief Wenduine kan terugblikken op een geslaagde kerstvakantie. Dat is ook Joeri Van Doninck van hotel Les Mouettes niet ontgaan. “We kunnen niet genoeg kunnen benadrukken hoe belangrijk de rol is die de handelaarsvereniging Actief Wenduine speelt in ons dorp”, zegt hij.

Dankzij hun jaarlijkse evenementen – van gastronomische wandelingen en modeshows tot feestelijke kerstactiviteiten – brengen zij keer op keer handelaars, families, vrienden en bezoekers samen. Deze initiatieven zorgen niet alleen voor bruisende gezelligheid, maar versterken ook de onderlinge samenwerking tussen de lokale handelaars, iets wat in veel andere steden en gemeenten helaas verloren gaat. Ook in de afgelopen kerstperiode hebben we opnieuw een prachtig staaltje van deze samenhorigheid mogen ervaren”, klinkt het.

Voor Joeri verdient Actief Wenduine daarom een dikke pluim. “Onder de bezielende leiding van Yves en zijn team, laat Actief Wenduine ons zien wat écht belangrijk is: vriendschap, liefde en plezier. Dit zijn waarden die in ons dorp nog altijd centraal staan.”

Warm en gastvrij

“Daarom willen wij van Hotel Les Mouettes een dikke pluim op de hoed steken van Actief Wenduine. Hun harde werk verdient niets minder dan lof en erkenning. Tegelijk doen wij een oproep aan het gemeentebestuur van De Haan om deze initiatieven nog meer te ondersteunen. Want wat Actief Wenduine doet, maakt van ons dorp een échte gemeenschap, en dat verdient blijvende steun. Laten we samen blijven bouwen aan de warme, hechte en gastvrije sfeer die Wenduine zo uniek maakt”, besluit Joeri. (WK)