Jeugdhuis Jakkedoe voor onbepaalde duur dicht door tekort aan vrijwilligers

Het bestuur van Jakkedoe meldt dat het jeugdhuis voor onbepaalde duur de deuren sluit. De oorzaak is een tekort aan vrijwilligers. Dinsdag 12 december houden ze een brainstormmoment waarop iedereen welkom is. Sommige activiteiten waaronder de LAN party op 9 december worden geannuleerd, andere gaan wel nog door.

“De barwerking ligt vanaf vandaag volledig stil”, klinkt het bij de drie beroepskrachten van Den Jak. “Ons team telt op vandaag slechts twee vrijwilligers, zo is het onmogelijk om de bar goed te laten draaien. Met vijf tot tien zijn er al meer mogelijkheden. Maar het liefst verwelkomen we een twintigtal vrijwilligers. Zo hoeft iedereen slechts een keer per maand achter de bar te staan”, verduidelijkt Sil Seynaeve.

Samen brainstormen

“Op dinsdagavond 12 december organiseren we vanaf 18.30 uur een denkmoment, over hoe we het tekort aan vrijwilligers kunnen aanpakken, en hoe we nieuw volk naar ons jeugdhuis kunnen lokken. Iedereen is welkom om mee te brainstormen.”

Eind september werd de vijftigste verjaardag nog gevierd met een groot feestweekend. Van 22 tot en met 24 september vonden er drie dagen vol livemuziek en vertier plaats, met als absoluut hoogtepunt het uitverkochte optreden van de Compact Disk Dummies.

Wijzigingen agenda

De vaste barwerking op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag valt vanaf heden weg. Ook de LAN Party van zaterdag 9 december en de DJ Contest Project XL op 15 december verdwijnen.

Het repetitielokaal, makerslab en Den Bazaar blijven wel geopend. De Sip & Paint in het makerslab op 13 december gaat ook nog door, net als de speeddates op 23 december in samenwerking met cc De Schakel.

Scholieren inschakelen

De komende dagen zetten de medewerkers hard in op het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. “We hebben al enkele plannen om de middelbare scholieren warm te maken. Wie de Jakkedoe wil ondersteunen – als losse vrijwilliger, stuurgroepslid of lid van de raad van bestuur – kan steeds bij ons terecht”, besluiten de beroepskrachten Kayleigh, Marieke en Sil.