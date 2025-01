Inwoners toosten op het nieuwe jaar

De inwoners van Groot-Ichtegem konden opnieuw verbroederen op de nieuwjaarsreceptie, aangeboden door het gemeentebestuur. Dit keer was het de beurt aan deelgemeente Eernegem, waar omwille van de slechte weersomstandigheden werd uitgeweken naar de polyvalente zaal van De Klokkenput. Er werd getoost op het nieuwe jaar, maar ook de nieuwe huisstijl en het nieuwe gemeentelogo werden boven de doopvont gehouden. In zijn toespraak hield burgemeester Lieven Cobbaert er aan om iedereen te bedanken die de voorbije legislatuur meehielp om belangrijke beleidspunten te verwezenlijken, en hij benadrukte vooral dat er bij de nieuwe ploeg veel ‘goesting’ is. (ED/foto Coghe)