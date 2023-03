Ingelmunsters voetbal krijgt een kunstgrasveld

Het schepencollege van Ingelmunster heeft beslist om te investeren in een kunstgrasveld voor het voetbal. Door een onverwachte subsidie van 1 miljoen euro voor de bouw van de turnhal is hier geld voor vrijgekomen. Bedoeling is om de werken nog dit jaar uit te voeren.

De vraag om een kunstgrasveld leeft al lang in voetbalmiddens, maar het gemeentebestuur heeft de boot steeds afgehouden. “Wijlen greenkeeper Francky Bataille was quasi dagelijks actief op de velden, met schitterende terreinen als resultaat”, verduidelijkt schepen van Sport Jan Rosseel. “Daarenboven hebben wij geïnvesteerd in een beregeningsinstallatie voor terrein 1 en 2.” De steeds warmere en drogere zomers hebben als maar meer invloed op de kwaliteit van de velden. En openbare besturen mogen geen pesticiden meer gebruiken om het onkruid te bestrijden. Een moeilijke strijd. Na overleg met de verantwoordelijken van SV Ingelmunster besloot het gemeentebestuur om één van de vier velden in kunstgras aan te leggen.

Niet achterblijven

Welk veld het wordt, is nog niet uitgemaakt. “Het is een evolutie die zich in alle gemeenten voltrekt. We kunnen dus niet langer achterblijven. Een kunstgrasveld is altijd bespeelbaar, wat minder belasting van de andere velden betekent. Een investering die zowel de eerste ploeg, de jeugdwerking als het liefhebbersvoetbal ten goede komt”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels.

Momenteel staat de aanleg van een kunstgrasveld niet ingeschreven in de begroting. Bij de volgende wijziging worden de nodige financiën voorzien. “Een subsidie van één miljoen voor de bouw van de turnhal helpt uiteraard en geeft ademruimte voor andere opportuniteiten”, klinkt het. Naast een kunstgrasveld gaat ook de verledding van de verlichting verder. Na terrein 3 en 4 komt binnenkort terrein 2 aan de beurt.

SV Ingelmunster reageert alvast positief op het heuglijke nieuws. “We zijn uiteraard heel tevreden met de plannen voor een kunstgrasveld. Dit is in de eerste plaats prima nieuws voor het jeugdvoetbal en de vele spelertjes”, zegt de opgetogen secretaris Jurgen Olivier. “Samen met de gemeente bouwen we verder aan de toekomst van het Ingelmunsterse voetbal.” (MI