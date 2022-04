In Kortrijk wordt Buitenspeeldag een Buitenspeelweek

Kortrijk kiest dit jaar niet alleen voor een Buitenspeeldag maar voor een volledige Buitenspeelweek. De week vindt plaats van 16 tot 23 april.

Het startschot wordt gegeven met een skate op 16 april in Skatepark Luxaplast onder de brug in de Markebekestraat in Kortrijk. JC Tranzit organiseert in samenwerking met een projectgroep van de richting Sport & Bewegen van Howest de Urban Skate Kortrijk: een dag vol workshops, wedstrijden en tal van randanimatie waarbij het skatepark centraal staat. Hieraan wordt meteen ook de lancering van de Pop-Up Community Container gekoppeld die voor vier maanden op de skatesite geplaatst wordt om enkele jongeren een lokale werking te laten uitbouwen op het skatepark.

Ze willen hiermee vooral verschillende generaties en gebruikers van het park samenbrengen en een positieve sfeer creëren. Op 20 april wordt in De Warande een gratis Buitenspeeldag aangeboden met een buitenspeelpark, speelzones en speelmaterialen en een bar voor jong en oud(er). De kinderen kunnen er uitdagingen ontdekken zoals klimmen, klauteren, dansen en hindernissen nemen op verschillende springkastelen voor (jonge) kinderen en jongeren.

Wedstrijd op Instagram

Daarnaast zijn er in de loop van de Buitenspeelweek 9 speelstraten actief in Kortrijk waarvan 2 in Marke, 2 in Bissegem, 3 in Heule en 1 in Bellegem en Kortrijk zelf. En er is meer. Als je tijdens het buitenspelen een mooie foto neemt en deze post op Instagram met #buitenspeelweek22 kan je mooie prijzen winnen: een vuurdoosje, het grote buitenspeelboek, een vuurstok om te kamperen, een leuk Wildebraspakket en meer.