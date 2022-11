IN KAART Kerstmarkten, ijspistes en andere winterpret in West-Vlaanderen

Straten worden verlicht, kerstmuziek vult menig huiskamer… Love it or hate it, maar de eindejaarsfeesten staan voor de deur. Voor het eerst sinds 2019 kunnen die doorgaan zonder coronamaatregelen, maar dreigt de energiecrisis roet in het eten te strooien. Toch valt er heel wat de beleven in onze West-Vlaamse gemeentes. Bekijk onze interactieve kaart om te ontdekken waar je de komende weken naar hartenlust kerstsfeer kan opsnuiven.

Ontbreekt er een kerstmarkt of andere kerstactiviteit op deze kaart? Laat het weten aan onze redactie.