IN KAART In deze gemeenten mag je op Nieuwjaar vuurwerk afsteken

Tijdens de overgang naar 2023 zetten acht West-Vlaamse lokale besturen het nieuwe jaar met een knal in. De populariteit van vuurwerk lijkt nauwelijks af te zwakken. Slechts elf steden en gemeenten verbieden vuurwerk helemaal, elders kan het wel, al dan niet na aanvraag bij de burgemeester. Ontdek op de kaart van West-Vlaanderen hoe het in jouw gemeente juist zit.

Over het al dan niet verbieden om vuurwerk af te steken is het laatste woord nog niet geschreven. In 2019 werd een zogenaamd Vuurwerkdecreet in het leven geroepen om dit verbod af te dwingen, maar dat decreet werd in 2020 door Het Grondwettelijk Hof vernietigd. Datzelfde jaar besliste gouverneur Carl Decaluwé toch om het afsteken van vuurwerk de hele eindejaarsperiode en overal in West-Vlaanderen te verbieden. Vorig jaar konden de gemeentes dan weer zelf beslissen of er mocht geknald worden op hun grondgebied. Ook nu in dat het geval. (lees verder onder de kaart)

Geen algemeen verbod

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts probeerde in november zoveel mogelijk gemeentes aan te sporen om op eigen initiatief over te gaan tot een verbod. “De knallende geluiden die met de meeste vuurwerkpijlen gepaard gaan zijn schadelijk of zelfs fataal voor onze (huis)dieren. Daarnaast gebeuren er ook elk jaar menselijke ongevallen met ernstige lichamelijke letsels als gevolg’, klonk het meermaals.

In onze provincie viel deze vraag grotendeels in dovemansoren, want slechts 11 gemeenten verbieden het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Het gaat over: Avelgem, Bredene Beernem, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Mesen, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. Opmerkelijk: vorig jaar was er in Bredene, Dentergem en Staden nog een verbod van kracht, dit werd in 2022 terug afgevoerd. Gistel, Ichtegem en Mesen maakten de omgekeerde beweging.

Vraag voor geluidsarm

In heel Vlaanderen geldt de regel dat er nooit zonder vergunning vuurwerk mag worden afgeschoten. In ruim één op drie West-Vlaamse gemeentes is deze vereiste nog steeds van kracht: je moet vooraf een aanvraag indienen bij de burgemeester om vuurwerk te mogen afsteken in de nacht van 31 december op 1 januari. In Bredene is dat in principe ook zo, maar het gemeentebestuur liet weten dat aanvragen van particulieren toch nooit worden goedgekeurd, dus toelating vragen heeft weinig nut. Ook in Oostende horen we een gelijkaardige, doch mildere uitleg: “In de praktijk gebeurt dat zelden of nooit dat er aanvragen worden ingediend. De meeste mensen weten dat dit niet toegelaten wordt. Algemeen werd vuurwerk fors afgebouwd in deze legislatuur”, aldus de kabinetschef van de burgemeester.

Uitzondering

Exact 30 gemeentes maken een uitzondering op de regel en staan toe dat er tijdens de overgang naar 2023 zonder vergunning vuurwerk mag afgeschoten worden. De tijdspanne waarin deze toelating geldt verschilt per gemeente. Zo heb je in Harelbeke ruim de tijd tussen 20 en 2 uur, maar De Haan laat slechts van 23.30 tot 00.30 uur. Vaak hangen er ook verschillende voorwaarden aan de toelating vast, zoals het verplichte gebruik van geluidsarm vuurwerk of het verwittigen van buurtbewoners. Het verbod op wensballonnen en lampionnen blijft overal gelden.

In tegenstelling tot andere provincies, is het toch duidelijk dat onze lokale besturen het moeilijk vinden om deze vorm van feestgedruis te verbieden. Op locaties waar je vorig jaar nog een vergunning nodig had om vuurwerk af te schieten is dat nu zelfs niet meer nodig. In totaal geven meer dan acht op tien West-Vlaamse gemeentes groen licht om, met of zonder een vergunning, de overgang naar het nieuwe jaar te vieren met een knallende lichtshow. Dat is bijna één op drie. In andere Vlaamse provincies is dat volgens Oscare (een centrum voor brandwonden, red.) ‘amper’ in 14 tot 40 procent van de gemeentes het geval. Acht gemeentebesturen kiezen ervoor om zelf een of meerdere vuurwerkspektakels te organiseren: Brugge, De Haan, De Panne, Koksijde, Middelkerke, Moorslede, Nieuwpoort en Oostende.