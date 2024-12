Iedereen Sinterklaas dankzij RAAK

“Er zijn dit jaar geen stoute kinderen”, lacht Sinterklaas. “Maar er zijn wel kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Daar wil RAAK iets aan doen”, zegt Koen Claus van RAAK Ardooie. RAAK is de opvolger en nieuwe naam van KWB Ardooie, maar de sociale ingesteldheid van deze organisatie blijft dezelfde als voorheen. Om op 6 december ook in kansarme gezinnen een vleugje kindervreugde te brengen, organiseerde RAAK een speelgoedinzamelactie. De actie vond plaats in de fietsbib van Beweging.net op het Marktplein in Ardooie. Heel wat kinderen brachten massaal nog bruikbaar speelgoed binnen om het ter beschikking te stellen van Sinterklaas. RAAK zorgt ervoor dat het speelgoed verdeeld wordt, in samenwerking met het Sint-Maartenshuis in Ardooie en De Kapstok in Pittem. Dit zijn 2 organisaties die zich inzetten voor kansarme gezinnen. Dankzij deze hartverwarmende actie zal Sinterklaas op 6 december heel wat schoentjes kunnen vullen en wordt deze bijzondere dag voor veel gezinnen net dat beetje magischer. (JM/foto JM)