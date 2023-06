Heuvelland biedt voortaan 220 wandelkilometers met 257 knooppunten

Heuvelland zet dit toeristisch seizoen voluit in op het wandelen. In het domein De Chalet in Kemmel werd dit nog eens benadrukt. Niet alleen werd gefocust op de wedstrijd ‘Wandelgemeente van Vlaanderen’, ook werd de uitbreiding van het wandelnetwerk voorgesteld.

“Een wandeltraject tussen de twee provinciale domeinen, de Palingbeek en de Kemmelberg, is één van de realisaties,” zegt schepen van tTerisme Bart Vanacker.

De vernieuwing van het wandelnetwerk is gerealiseerd in het kader van het Leaderproject ‘Westhoek Wandelproof’. De uitbreiding van het wandelnetwerk richting Reningelst en wandelnetwerk Hoppeland enerzijds en richting Wijtschate, Wulvergem en Mesen en wandelnetwerk Ieperboog anderzijds zorgt voor nog meer wandelplezier. Heuvelland telt voortaan 220 wandelkilometers en 257 knooppunten. Naast de prachtige uitzichten biedt de route ook heel wat landschapskunstwerken aan en het spreekwoordelijk natje en droogje. Bijzonder stopplaats op het traject van Kemmel naar de Palingbeek is Vive La Vache in Wijtschate waar de bezoeker een uniek zicht heeft op de stal en de melkrobots. In de tearoom kan er geproefd worden van producten die ter plaatse gemaakt zijn met verse koemelk.

Sfeer van lang vervlogen tijden

Ook nieuw dit seizoen is een wandellus vanuit Dranouter die vanuit de Koudekotstraat aan het voormalig festivalterrein een doorsteek maakt naar het natuurdomein het Eeuwenhout beheerd door Natuur en Bos. “Wie dit gebied bezoekt, zou bijna geloven dat de tijd er is blijven stilstaan. De holle wegen, knotbomenrijen, houtkanten en hagen ademen een sfeer van lang vervlogen tijden uit.”

Wandelnetwerk Heuvelland was het eerste wandelnetwerk in Vlaanderen. Geïnspireerd op het knooppuntensysteem van het fietsnetwerk, maar in de typische rode kleur voor wandelnetwerken uitgevoerd. Het systeem kende al vlug navolging in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en over de landsgrenzen heen. Het wandelnetwerk Heuvelland omvat vier bewegwijzerde suggestielussen: de Geuzenwandelroute (9 km), De Kemmelbergwandelroute (9,1 km), de Kraters en Mijnenwandelroute (7,1 km) en de Twee bergenwandelroute (7,3 km).

Wedstrijd

Een tweede aandachtspunt op de voorstelling was de wedstrijd van Wandelsport Vlaanderen, de wandelsportvereniging maakt eind oktober bekend welke de wandelgemeente van Vlaanderen wordt. “De vereniging ging niet zomaar over één nacht ijs en hielden voor de selectie ook rekening met ondermeer duurzaamheid, de aanwezigheid van openbare toiletten en de extra beleving langs de wandelroutes. Met Land Art scoren we natuurlijk goed op dat vlak,” verwijst Bart Vanacker naar de vele wilgenvlechtwerken in het landschap. “In augustus weten we of we bij de beste drie zijn. Op de inspiratiebeurs voor wandelaars in Sint-Niklaas wordt uiteindelijk op 7 oktober de winnaar bekendgemaakt.”

Voor de winnende gemeente volgt dan ondermeer een stevige promotie in de wandelkalender Walking in Belgium. “En mogen we vooral trots zijn op de titel.” Andere kandidaten op de titel zijn Lommel, Zemst, Sint-Katelijne-Waver en Erpe-Mere.

Kaarten van het wandelnetwerk Heuvelland zijn voor 10 euro verkrijgbaar bij de dienst Toerisme van Heuvelland