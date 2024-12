“Het is belangrijk dat mensen samen kerst kunnen vieren”

Het jaarlijkse kerstfeest voor senioren en alleenstaanden lokte weer flink wat volk naar vrijetijdscentrum Zomerloos. Het kerstfeest werd in goede banen geleid door maar liefst 30 vrijwilligers.

Met precies 156 waren ze, de kerstvierders in centrum Zomerloos. Het feest is een organisatie van het stadsbestuur en focust op ouderen en alleenstaanden. De oorsprong van het kerstfeest gaat al zo’n dertig jaar terug, onder auspiciën van toenmalig burgemeester Roland Defreyne en Noël Cordier.

“Het is belangrijk dat mensen hier samen kerst kunnen vieren en er een gezellig feest van maken. Vooral oudere inwoners die geen familie meer hebben of er niet terechtkunnen, zijn zo niet alleen. Je ziet ook elke keer dat de bezoekers veel waarde hechten aan de tijd die ze met anderen doorbrengen”, weet schepen Michel Vincke (Vooruit).

Stonden op het menu: soep met vergeten groenten met gerookte zalm, gevogelteballotin met champignonsaus, spruitjes, wortelen en aardappelgratin, en ijs als dessert. Voor Marie-Louise Cuyl (82), Willy Van Hemelryck (78) en de zusjes Vivian en Lilian De Meulenare (77) is het feest een gezellige bedoening.

150 afhaalmaaltijden

“De sfeer hier is bijzonder aangenaam en het eten lekker. We komen hier al twee jaar”, klinkt het bij het viertal. Marie-Louise en Willy zijn een koppel, maar het is louter toevallig dat ze bij de zusjes aan tafel zitten. “We komen hier echt voor de gezelligheid. Trouwens, het is de eerste keer dat het kerstfeest plaatsvindt in het vernieuwde Zomerloos. Vorig jaar was het nog in de grote evenementenhall, maar daar heb je een beetje het gevoel in een hangar te zitten. Zowel de akoestiek als de aankleding zijn hier nu veel beter.”

Naast de gasten in Zomerloos waren ook 150 afhaalmaaltijden voorzien voor Sociaal Huis-cliënten. Op die manier konden ook minder mobiele personen genieten van een smakelijke kerstmaaltijd. “De afhaalmaaltijden zijn ontstaan in de coronaperiode, toen het organiseren van een groot feest niet mogelijk was”, duidt schepen Vincke.