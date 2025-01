Heringevoerde kerstboomverbranding lokt pak volk naar strand van Mariakerke

Voor het eerst sinds 2019 vond op het strand van Oostende opnieuw een kerstboomverbranding plaats. Dat lokte meteen meer dan duizend kijklustigen naar het strand van Mariakerke.

Verschillende steden en gemeenten hernemen de traditie van kerstboomverbrandingen. Eerder al organiseerde Koksijde weer een verbranding, nu ook Oostende. Ter hoogte van het Strandplein in Mariakerke werden, na sfeervolle animatie, enkele tientallen bomen op een hoopje gegooid en in brand gestoken. “Mooi om zien en de kinderen vinden het geweldig”, zegt bezoeker Davy Pereiro, die er met het gezin een uitstap van maakt. “Jammer dat de verbranding destijds werd afgelast, want voor ons was dit toch altijd een officieuze nieuwjaarsdrink”, voegt Steve David eraan toe.

Het vorige stadsbestuur schafte het event destijds af omwille van de schadelijke gevolgen van zo’n grootschalige verbranding voor het milieu. De nieuwe schepen van Toerisme en Tradities Niko Geldhof (Vooruit) vraagt nuance. “De kerstboomverbranding ontstond in de jaren zeventig door de handelaarsbond van de Visserskaai en werd daarna overgenomen door Iwein Scheer, bezieler van de Paulusfeesten”, zegr Geldhof. “Kijk eens om je heen: hier staan tegen de 1.500 bezoekers. Milieu ís belangrijk – absoluut – maar ontmoeting, sociale cohesie en verbinding zijn dat ook. Twintig tot dertig bomen in brand steken of al dat volk samenbrengen om te klinken op het nieuwe jaar: wat weegt zwaarder door?” Schepen Geldhof wil de komende tijd nog enkele voormalige evenementen opnieuw (laten) organiseren. Iwein Scheer zelf hoopt dat “de kerstboomverbranding de komende jaren blijft georganiseerd worden”.