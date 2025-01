Heringevoerde kerstboomverbranding lokt pak volk naar strand van Mariakerke: “Hopelijk opnieuw vertrokken voor komende jaren”

De eerste kerstboomverbranding in Oostende sinds 2018 wist meteen zo’n duizend tot 1.500 toeschouwers en bezoekers te lokken. Is de stad opnieuw vertrokken met de traditie van weleer? Zowel schepen Niko Geldhof (Vooruit Plus) als medeorganisator Iwein Scheer laten zich positief uit over de herinvoering.

“Als stadsbestuur moeten we een voorbeeld stellen en verder werken aan een positief verhaal voor het milieu en klimaat. Een kerstboomverbranding past daar niet in.” Dat stelde toenmalig schepen van Milieu Silke Beirens (Groen) in januari 2019. De kerstboomverbranding werd toen afgelast door het slechte weer en kreeg geen vervolg omwille van de nefaste effecten van zo’n brandstapel.

Maar nieuwe bazen, nieuwe wetten. De tandem Vooruit Plus en N-VA voert de traditie van weleer opnieuw in. Schepen van Toerisme en Oostendse Tradities Niko Geldhof (Vooruit Plus) legt uit waarom. “De kerstboomverbranding gaat al terug naar de jaren zeventig, toen de handelaarsbond van de Visserskaai het evenement oprichtte. Het droeg de naam ‘de Sprotfeesten’. Daarna zette Iwein Scheer, die we als de godfather van het event mogen beschouwen, zo’n 20 tot 25 jaar lang z’n schouders eronder met de Paulusfeesten en later vzw De Beeldstorm. In 2019 werd het event inderdaad afgeschaft, omwille van de milieu-effecten en – niet te vergeten – de daaropvolgende coronacrisis.”

Gezellig samenzijn

“De kerstboomverbranding was één van de eerste evenementen die ik als schepen terug wou halen. Naar schatting 1.500 personen zijn komen opdagen. Daarbij veel gezinnen met kinderen, die zich aan een prachtig spektakel vergaapten. Dit event zorgde voor verbinding en sociale cohesie, en bracht mensen samen. Versta me niet verkeerd: het milieu ís inderdaad belangrijk. Maar één keer 30 bomen in brand steken tegenover een gezellig samenzijn van ruim duizend mensen: wat weegt zwaarder door? Ontmoeting is óók belangrijk. Het is niet dat we dagelijks een kerstboomverbranding organiseren.”

Iwein Scheer zelf en zijn wederhelft Renee Lodewijckx blikken eveneens tevreden terug.”Alles is ideaal verlopen, een prachtige organisatie en een goeie sfeer. Zo’n toestroom aan mensen hadden we niet verwacht. Ik ben blij dat we opnieuw een kerstboomverbranding konden organiseren. Hopelijk zijn we opnieuw vertrokken voor de komende jaren.”

Sfeer

Het event zelf was natuurlijk meer dan louter wat brandende sparren en dennen. Met steun van de Handelaarsbond Mariakerke en Leffe Beach werden 500 gratis jenevers uitgedeeld, de mensen achter de Paulusfeesten brachten drank aan de man, en de Oostendse Visbakkers serveerden zo’n 500 stuks sprot met brood. Iwein en co zorgden ook voor lekkernijen als oesters, pannenkoeken en glühwein – de volgorde waarin je die naar binnen speelde, mocht je gelukkig zelf kiezen. En de Melody Makers zorgden voor een dikke muzikale streep.

Nina Vermussche, Davy Do Paco Pereira, John Seghers, Gabriel, Damien, Ambrico, Martine en Nancy Eerebout vinden het alvast een fijne avond. © TVA

“Een heel leuk evenement”, vertelt Davy Do Paco Pereira, die met het hele gezin en familie komt klinken. “Vroeger gingen we af en toe naar de kerstboomverbranding op het Klein Strand en het is leuk dat het nu terug is. Vooral de kinderen vinden het de max om de bomen zo de ‘fik’ in te zien gaan.” Voor Steve David is het een moment om te klinken op het nieuwe jaar. “Eerlijk, die nieuwjaarsdrink in de Wellingtonrenbaan laat ik met plezier passeren – veel te veel volk in een binnenruimte. Geef mij maar een event als dit: allemaal warm ingeduffeld en buiten samenkomen.”

Toch valt hier en daar een kritische noot te bemerken. “Tja, wat moeten we van zo’n verbranding denken? Eerst afschaffen om zorg te dragen voor het milieu, iedereen aansporen om een steentje bij te dragen tegen de klimaatverandering – recycleren, renoveren, isoleren… – maar dan toch een hoop bomen in brand steken. Bizar”, meent Christ Deblauwe. “Het meest cynische is dat nu, letterlijk op dit eigenste ogenblik, aan andere kant van de wereld (hij verwijst naar Los Angeles, red.) ongeziene bosbranden heersen als gevolg van klimaatverandering, duizenden huizen in de as leggen en mensen op de vlucht jagen.”

Tradities

Voor schepen Geldhof is het evenement nog voor een andere reden belangrijk. “Toerisme Oostende levert uitstekend werk, de dienst Cultuur levert uitstekend werk. Maar er zijn helaas veel activiteiten en evenementen die tussen beide diensten in vallen. Op die manier dreigen we ze kwijt te spelen, zijn ze al gestopt of krijgen ze, om welke reden dan ook, niet dat duwtje in de rug. De kerstboomverbranding bewijst dat je niet het warm water moet uitvinden om een succesvol evenement te organiseren. Weet je wat ik nog zo’n schitterend initiatief van weleer vond? ‘Stuutn in den Hof’. Tien jaar lang (tot 2014, red.) kon je in het Leopoldpark op dinsdagmiddagen je middageten benutten onder begeleiding van wat muziek. Het zou mooi zijn mochten we ook dit initiatief terug kunnen brengen.”