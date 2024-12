Handelaars van Overbekeplein organiseren hartverwarmend initiatief in kader van De Warmste Week

Op zondag 15 december organiseren de handelaars van het Overbekeplein ‘De Warmste Zondag’ met een verbindende warme wandeling en een gezellige winterdrink.

Met dit hartverwarmend initiatief in het kader van De Warmste Week, met dit jaar als thema eenzaamheid, willen de handelaars op het plein – waaronder organiserende zaken Adorelle, Cali Coach, KoffieQueen, Me-Made, Sense of Beauty en studio wink – mensen verbinden.

“Deze periode is niet voor iedereen vanzelfsprekend synoniem voor samenkomen met familie of eindejaarsfeestjes. Met een verbindende wandeling en een sfeervolle winterdrink nodigen we klanten, kennissen, Kortrijkzanen en partners uit om samen te wandelen en het sociaal contact te bevorderen”, zeggen Elise Van Hoecke van studio wink en Vic Leneeuw van Cali Coach.

Wandelen door verlicht Kortrijk

Je kan meewandelen langs een uitgestippelde route van ongeveer twee kilometer door de binnenstad van Kortrijk. “Onderweg bewonderen we de feestelijke kerstversiering en kan je kennis maken met andere wandelaars. Na de wandeling kan je bijpraten en opwarmen met warme drankjes en heerlijke zelfgemaakte zoetigheden op het Overbekeplein, waar ook niet-wandelaars de hele avond meer dan welkom zijn om te genieten van de winterse, knusse kerstsfeer”, zegt Elise.

Wie deelneemt aan de wandeling tijdens De Warmste Zondag kan vanaf 15.30 uur verzamelen op het Overbekeplein. De start is gepland om 16 uur. Voor de deelname betaal je 5 euro cash (inclusief één warm drankje). De winterdrink start om 16.30 uur. Inschrijven voor de wandeling kan via https://bit.ly/overbekeplein-wandeling of bij een deelnemende handelaar. De winterdrink is vrij toegankelijk.

Samen bijdragen aan goed doel

De volledige opbrengst van de wandeling én de verkoop van eten en drank gaat naar De Warmste Week 2024. “Laten we samen een verschil maken voor wie het nodig heeft! We hopen zoveel mogelijk mensen te mogen verwelkomen om samen een warme, betekenisvolle namiddag te beleven. Samen tegen eenzaamheid, samen voor verbinding!”