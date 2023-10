Halloweenwandeling in Kemmel langs donkere plekjes

In Kemmel kan je deelnemen aan een halloweentocht, georganiseerd door De Hollemeersch op vrijdag 27, zaterdag 28 en dinsdag 31 oktober. Een ‘mysterieuze’ wandeling van vijf kilometer lang door bos en langs donkere plekjes. Er zijn twee consumpties voorzien.

De Nacht van de Moare is aan de tweede editie toe. Start en aankomst is De Hollemeersch, het restaurant met hotel en vakantiewoning aan de flanken van de Kemmelberg. De Nacht van de Moare is een organisatie van Hollemeersch Actief, waar zaalmedewerker Els Vanlanduyt uit Zonnebeke de bezielster van is.

“Ik werk hier twee jaar en de eerste editie vorig jaar was de eerste grote activiteit van Hollemeersch Actief”, vertelt ze. “Het was een onverwacht schot in de roos, met 140 deelnemers in twee dagen. Dit jaar breiden we uit naar drie dagen. We zouden graag het aantal van vorig jaar verbreken.”

Om 18.30 uur kan je aanschuiven voor een halloweendiner, aansluitend is er de wandeling. “We zorgen voor passende versiering in halloweenstijl. Volwassenen kunnen kiezen tussen een hamburger of zalmburger. Kinderen tot 12 jaar kunnen een hotdog eten. Met daarbij de avondwandeling met twee consumpties bedraagt de inschrijvingsprijs voor volwassenen 35 euro en voor kinderen tot 12 jaar 20 euro.”

“De wandeling is volledig in het donker en met behulp van een zaklamp kan je de pijlen vinden die je de weg wijzen. Ze staat in het teken van de geschiedenis van de heks van de Kemmelberg, beter bekend als De Moare. “Ook ons huisbier is vernoemd naar De Moare. Na de wandeling gaan we gezellig nakaarten op ons terras bij een vuurtje.”

Meer activiteiten

Dit is niet de enige activiteit van Hollemeersch Actief. “Zo organiseren we regelmatig wandelweekends, themawandelingen – zoals een valentijnswandeling – en fietstochten. In november is er een workshop rond onze Moare-likeur. Dat is een likeur op basis van vruchten uit de omgeving. In de wintermaanden zijn er lichtjeswandelingen met een lantaarn en winterwandelweekends. We doen ook activiteiten op maat, zoals degustaties.”

Meer info en inschrijvingen: activiteiten@hollemeersch.be