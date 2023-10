Gullegemse theatergroep Thea Muze pakt in Izegem uit met Halloween-escaperoom in Egyptisch thema

Wie rond Halloween eens op een originele manier wil griezelen, kan opnieuw terecht bij Thea Muze. De Gullegemse theatergroep bouwt voor de derde keer de woning van één van zijn leden om tot horrorhuis waaruit groepjes eind oktober uit kunnen proberen te ontsnappen. Dit keer staat alles in het teken van de vloek van een Egyptische god.

Thea Muze staat jaarlijks op de planken met een eigen toneelstuk, maar sinds 2019 bouwt ze elke Halloween ook een woning om tot een escaperoom in horrorthema. Dat concept is vrij uniek voor onze contreien en ook nu zijn de leden volop bezig om er straks terug iets speciaals van te maken.

“Toen bleven we nog dicht bij onze roots en kozen we er voor om een verlaten theater het decor van ons horrorhuis te maken”, vertellen bezielers Kenneth Soetaert en Koen Stockman, die samen met een werkgroep met nog zes anderen voor de organisatie instaan. “In 2022 kozen we voor een griezelklooster met een demonische non. Dit keer is het thema ‘Death from Egypt’ en bouwen we een Egytisch museum na, met uiteraard tal van attributen die daarin thuishoren, van een dodenmasker tot enkele zelfgebouwde sarcofagen. Puzzelen en griezelen gaan er opnieuw hand in hand en dat zorgt voor een leuke combinatie.”

God van de chaos

Ook nu vormt de woning van Koen in de Sint-Antoniusstraat 29 in Izegem het decor voor het griezelfestijn. “Dat betekent dat ik tijdens de voorbereidingen enkele weken tussen het klusmateriaal en stof logeer, maar ook tijdens de dagen dat de Halloween escaperoom actief is, zit ik tussen de griezels. In het verleden is het nog gebeurd dat ik na een drukke avond naast een skelet in slaap ben gevallen (lacht). Ook mijn slaapkamer maakt immers deel van het parcours uit.”

Het verhaal gaat dit keer als volgt: “Een groep archeologen ging op expeditie naar de tombe van Osiris in Abydos en nam er zijn ankh-kruis mee naar een Egyptisch museum in ons land. Groepen komen daar terecht, maar krijgen de toorn van Seth, god van de chaos, over zich heen en raken vervloekt en vast in de tijd. Aan hen om die ban te breken. Ze krijgen daar een uur de tijd voor. Iets waar zestig procent van onze deelnemers in slaagt. Bij wie het niet lukt, is dat meestal nipt buiten de tijd. Tijdens het spel geven we indien gewenst ook tips, dus te moeilijk wordt het nooit. Alleen is het in onze escaperoom kwestie van je zenuwen onder controle te houden, want uiteraard zijn er griezelige verrassingen en onze figuranten die het geheel tot leven wekken.”

Begrip in de regio

De escaperoom van Thea Muze is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in de ruime regio. “We krijgen zelfs bezoekers vanuit Gent over de vloer”, zegt Kenneth. “De vorige keer kregen we nog twintig groepen in vier dagen over de vloer. Dit keer breiden we dat wat uit en kunnen er van zaterdag 28 oktober tot en met woensdag 1 november (niet op maandag 30 oktober, red.) 28 groepen terecht. In de weekends gaan we al om 13 uur aan de slag en blijven we doorgaan tot middernacht, met na elke groep telkens een kwartier pauze. Da’s pittig, maar we hebben het graag voor over om bezoekers een leuke griezeltijd te bezorgen. Wie wat afgeschrikt is door het griezelelement kan ik overigens geruststellen: op eenvoudige vraag kunnen we de acteurs iets minder ‘intens’ laten acteren, zodat ze zich meer op het puzzelen kunnen concentreren. Omgekeerd kan natuurlijk ook”, knipoogt Kenneth.