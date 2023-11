Guldensporencollege Harelbeke bracht jong en oud samen tijdens ‘Oarelbeke Weireldquiz’

Het Guldensporencollege Harelbeke organiseerde op 10 november de tweede editie van “Oarelbeke Weireldquiz”. Het ideale moment om met z’n allen samen te komen en het competitieve naar boven te halen. 32 teams namen het tegen elkaar op. Dé winnaars waren Team Voetloos van het Guldensporencollege.

“Vorig jaar deden we de quiz voor het eerst en dat was een gigantisch succes. Op zo’n avond is er een aangename sfeer en brengen we ouders, leerkrachten, leerlingen en zelfs oud-leerlingen samen. De opbrengst van de quiz komt ten goede aan onze leerlingen,” vermeldt directeur Sarah Van Tuykom enthousiast. Jan Quaegebeur was de presentator van dienst. “Ik ga regelmatig met enkele collega’s quizzen en samen met hen organiseren we ook dit gebeuren. Verder is het een luchtige en ludieke quiz met verschillende rondes over allerlei schoolthema’s. Onze jury bestond uit Bart Vandeplassche, Marc Van Eecke en Yvan Robensyn. Collega Wim Houbaert neemt de techniek op zich en Marthe Vanhauwaert legt alle mooie momenten vast op camera.”

Bovendien gaan de deelnemers niet met lege handen naar huis. Verschillende firma’s uit de regio, Stad Harelbeke en enkele ouders die een zaak hebben, voorzagen de prijzentafel. Zo waren er bijvoorbeeld wijnflessen, cadeaubonnen en fruitmanden te winnen. Na de quiz kon iedereen nog even nagenieten met een hapje en een drankje. Alle opbrengsten komen ten goede aan de leerlingen.