Gravelbikes en e-bikes zijn sterren van 15de Velofollies in Kortrijk Xpo: “Nergens leeft wielrennen meer dan hier”

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 januari vindt in Kortrijk Xpo voor de 15de keer de fietsbeurs Velofollies plaats. Door corona is het drie jaar geleden dat de beurs kon doorgaan. Maar initiatiefnemer Pieter Desmet, directeur Fairs en Events bij Kortrijk Xpo, hoopt dat voor deze jubileumeditie, net als voor de pandemie, weer 40.000 bezoekers naar de hallen afzakken. Die zijn tot de laatste centimeter gevuld, met 300 exposanten en dubbel zoveel fietsen. Uitbreiden kan niet meer.

“Maar neen, de beurs zal Kortrijk nooit verlaten”, zegt hij. Enkele jaren geleden gebeurde dat met Busworld, toen ook die beurs uit haar voegen barstte. “We organiseren Velofollies zelf met het team van Kortrijk Xpo. We zitten al vijf jaar op de maximale capaciteit van de hallen. We kunnen niet meer groeien.”

“Maar we kunnen gelukkig wel de nodige ruimte bieden aan het kruim van de sector. Soms zijn er nieuwkomers die wat geduld moeten oefenen. Het lijkt alsof iedere ex-wielrenner tegenwoordig een eigen merk begint. Mocht je Velofollies naar Brussel verhuizen, dan ga je uiteraard wat meer plaats hebben, meer fietsen kunnen opstellen, maar ik denk niet dat je meer bezoekers zou lokken.”

“Want nergens leeft het wielrennen meer dan in deze regio. Tel daar ook maar Noord-Frankrijk bij, waar er een heel enthousiaste fietscommunity bestaat. Kijk naar Paris-Roubaix, dat is op 20 kilometer van hier. Gent-Wevelgem, de Kwaremont en de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne, noem maar op. Als je ze allemaal in kaart brengt, dan zal je zien: Kortrijk is het centrum.”

Onbekend

“Ik werk hier inmiddels 27 jaar”, zegt Pieter. “Op een gegeven moment groeide intern het idee om met ons eigen team een publieksevenement te organiseren. We waren en zijn vooral bekend als organisator van vakbeurzen voor nichegroepen: slagers, bakkers, haarkappers of de politie.”

“Maar uit een marktstudie was gebleken dat iedereen wel de Heizel kende en ook Flanders Expo, maar dat Kortrijk Xpo bij het grote publiek redelijk onbekend was. Terwijl er wel Chinezen waren die je niet hadden kunnen zeggen waar België lag, maar wel Kortrijk op de kaart konden aanwijzen, doordat ‘Busworld’ hier plaatsvond. En zo kwamen we er na een brainstormsessie op uit om iets met de fiets te doen.”

Zelf wieltertoerist

Niet toevallig. Pieter was zelf een fietser. “Was”, benadrukt hij met de glimlach. “Zestien jaar en twintig kilo terug was ik een wielertoerist. En bij de eerste editie was ik projectleider. We gebruiken de Engelse term, exhibition manager. Sinds twee jaar ben ik directeur van de unit Fairs en Events, maar Velofollies is de enige beurs die ik zelf blijf organiseren, om voeling te behouden ook met de markt en de functie. Want bij onze andere beurzen moet ik de projectleiders aansturen en dan is het handig dat je zelf nog eens ondervindt wat die job inhoudt.”

Velofollies gelijkt weliswaar nog in weinig op de beurs van de beginjaren, geeft Pieter toe. “Eigenlijk hebben we om de vijf jaar kunnen meesurfen op drie sterke golven die het hele fietsgebeuren omgooiden. Eerst was er het wielertoerisme dat alsmaar meer opkwam, samen met het succes van onze toppers, zoals Tom Boonen en Philippe Gilbert. Toen kwam er een volgende golf die het damesfietsen vooruit stuwde en de laatste jaren hebben de elektrische fietsen onze beurs een sterke boost gegeven. We zijn eigenlijk meegegroeid met de markt.”

Een jonge Tom Boonen tijdens de eerste Velofollies. Hij is er nu opnieuw bij. © foto BEA AWARDS

Aanvankelijk was Velofollies nog een belevenisbeurs. Je kwam er als toeschouwer niet in de eerste plaats om de nieuwe fietsen te zien. “Ons eerste idee was om een pretpark voor de fiets te maken”, zegt Pieter. “We kieperden honderd opleggers aarde in een hal en organiseerden een BMX-wedstrijd. Dat was echt spectaculair. Er was een trailwedstrijd, een ligfietsparcours en mensen konden ook spinnen.”

“En tijdens die eerste Velofollies werd ook de ploeg van Quickstep voorgesteld. Voordien was dat een voorrecht dat alleen de pers te beurt viel. Maar de mensen konden bij ons exclusief Boonen, Bettini en hun ploegmaten in hun nieuwe uitrusting zien. Renners en verzorgers gaven interviews, deelden handtekeningen uit, er was heel wat te beleven.”

“Er waren ook wel wat fietsen en fietsuitrustingen te bewonderen, maar die kwamen van een aantal bevriende fietshandels in de buurt. Tot de merken zagen dat er tienduizenden mensen naar het event kwamen, toen wilden ze zich ook positioneren.”

Goeie mix van aanbod en beleving

“Er kwamen fietsen bij, kledij, accessoires, boeken, organisatoren van fietsreizen en leasingbedrijven wilden een eigen stand en meer en meer gingen de merken voor de beleving zorgen. Deels ten nadele van het spektakel. Ploegvoorstellingen zijn er niet meer bij, voor het BMX-parcours moet je ook al tien jaar teruggaan. Maar de beurs vernieuwt dus constant door de exposanten. Er is nu een goeie mix van aanbod en beleving.”

Tom Boonen zal er zijn, en ook Sven Nijs en Oscar Freire, maar geen Remco Evenepoel, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. “Nee, qua timing zitten wij net tussen het BK en het WK veldrijden”, geeft Pieter aan. “De zondag van Velofollies is er een wereldbekerwedstrijd in Benidorm. Men gaat iets vroeger de warmte opzoeken.”

“En de wegrenners zijn al op stage of starten, zoals Yves Lampaert, op maandag in de Ronde van Argentinië. Vandaar dat we ons tot oud-renners richten. Zal dat volgend jaar anders zijn? Dat kan. Maar goed, de renners die er zijn, gaan niet zorgen voor extra publiek. Die zorgen voor extra promotie en perswaarde. Maar de mensen die wij hier over de vloer krijgen, komen in de eerste plaats om die of die fiets vast te pakken.”

Innovatie en variatie

Werd de beurs vroeger gedomineerd door de racefiets, dan zijn er nu constant nieuwigheden op de markt. Je hebt hybridefietsen, cargo- en plooifietsen, gravelbikes en noem maar op. “Ja, en vooral die gravelbike is aan een sterke opmars bezig”, weet Pieter. “Dat is eigenlijk een combi van een koersfiets, een mountainbike en een trekkersfiets, een rijwiel waarmee bikepackers op reis trekken. Het zijn dus eigenlijk drie fietsen in één. Budgettair scheelt dat meer dan een slok op een borrel. Vandaar de populariteit.”

“Maar ook de e-bike blijft evolueren. Aanvankelijk was het een rijwiel voor ouderen die de pedalen niet meer rondgedraaid kregen, toen gingen ook dertigers en veertigers het gebruiken voor woon-werkverkeer, maar nu is er ook een evolutie naar elektrische racefietsen en mountainbikes. Dat sportieve binnen dat elektrisch segment is ook iets wat nieuw is.”

“En verder zijn er nog tal van nieuwigheden. Bij Campagnolo schakelen ze elektrisch, maar er is vooral heel veel te doen rond de draadloze versnelling bij het Belgische Classified. Men spreekt van een revolutionaire innovatie die het binnenblad en de voorderailleur overbodig maakt. Je voelt dat de belangstelling van de fietsliefhebber gewekt is. De voorverkoop loopt goed.”