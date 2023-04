Gratis bij KW: 10 lekkere fiets- en wandelroutes in een handig scheurboekje

Op vrijdag 28 april is er een extra reden om naar de krantenboer of je brievenbus te hollen voor jouw exemplaar van KW, want je krijgt er een boekje met lekkere fiets- en wandeltochten helemaal gratis bovenop!

Op de zon en de lente is het helaas nog even wachten. Maar laat dat je niet tegenhouden om die wandelschoenen al van onder het stof te halen en je stalen ros een welverdiende onderhoudsbeurt te geven.

Op vrijdag 28 april vind je bij De Krant van West-Vlaanderen immers helemaal gratis een boekje met vijf wandel- en evenveel fietsroutes in West-Vlaanderen. Bij elke route voorzien we bovendien vijf tips met plekjes om even te verpozen, iets te eten of te genieten van een drankje.

En om het extra handig te maken: bij elke tocht is een routekaartje voorzien dat je kan uitscheuren!