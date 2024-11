Gezellige geschenkenbeurs in Zuiderkouter in Stasegem

Op zondag 17 november organiseren Dominique Ghekiere en Laurens Desmedt samen met Christine Vanderhaegen, Magda Vanneste en Joke Seegers van Femma Harelbeke en Sterke Eva’s een geschenkenbeurs in de Zuiderkouter in Stasegem (Harelbeke).

Omdat het vorig jaar slecht weer was, wordt de geschenkenbeurs nu gehouden in Zaal Zuiderkouter in de Speltstraat. Je mag je verwachten aan 32 creatieve standjes en een gezellige bar bemand door Femma Harelbeke. “Hier vind je leuke cadeautjes voor de feestdagen, dingen om je huis net dat tikkeltje gezelliger te maken, of gewoon om het niet te missen”, luidt het bij de organisatoren. De 32 standen bieden een zeer breed en verscheiden gamma aan van geschenken tot hebbedingetjes: rituele kruiden en kaarsen, handgemaakt en kleurrijk textiel uit India (van kledij tot babynestjes), zelfgemaakte kaarsen, decoraties in gips, kaarten en ambachtelijke zeep. De verscheidenheid in het aanbod is groot: unieke sieraden, huisgemaakte advocaat, handgemaakte beren, katten, konijnen en olifantjes, creaties in keramiek, en kaarsen om het goede doel van ALS te steunen, met een lasermachine getransformeerde houten planken,… Er is voor elk wat wils.

Sfeervolle ruimte

Verder zijn er nog handgemaakte oorbellen waarin droogbloemen de hoofdrol spelen, geborduurde wenskaartjes, werkjes in diamond painting en kaartjes van servetten, gebreide poppetjes, kaartjes geschilderd met aquarelverf en fineliner en wollige knuffeltjes. Leuk detail: medeorganisator en bloemist Laurens Desmedt uit Stasegem staat er zelf ook met een stand waar hij ter plekke bloemstukken maakt.

“De Zuiderkouter is groot genoeg om alle deelnemers een mooie en sfeervolle ruimte te bezorgen voor hun stand, met de nodige doorgang voor het publiek”, getuigt Laurens. De geschenkenbeurs heeft plaats van 10 tot 18 uur in de Zaal Zuiderkouter aan de Speltstraat. De inkom is gratis en er is voldoende parking in de buurt.