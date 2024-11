Geschenkenbeurs ‘Christmas Spirit’ maakt zich klaar voor vijfde editie

Dirk De Keyzer en Caroline Vanpoucke van De Keyzer Collection en Chris Callebaut en Isabel Delmuyle van Fine Line slaan opnieuw de handen in elkaar voor de vijfde editie van ‘Christmas Spirit’, een gezellige minibeurs boordevol eindejaarideetjes, in het weekend van 22, 23 en 24 november, met op vrijdag een nocturne tot 20 uur.

Met het eindejaar in zicht kijkt iedereen uit naar leuke ideetjes voor onder de kerstboom, maar elk jaar origineel uit de hoek komen, is niet makkelijk. Op de vijfde editie van de minibeurs ‘Christmas Spirit’ liggen de ideetjes voor het rapen.

Originele kerst- en nieuwjaarskaarten met eigen fotowerk, geurkaarsen, het onlangs verschenen boek ‘Zinnebeelden’ van Dirk De Keyzer en Pol Vermeersch, een overvloedige keuze uit de boekencollectie van Uitgeverij Lannoo, de nieuwe serie kunstfoto’s ‘Paris Enchanté & Réinventé’ van Dirk De Keyzer, een lekker wijntje uit de selectie van Fine Line, of make-up en verzorging by Laura Allure. Kuier tussen de standjes met een glaasje in de hand.

Caroline, Dirk, Isabel en Chris heten je welkom op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november van 11 tot 18 uur in de Vogelzanglaan 14 (einde oprit) in Kortrijk.