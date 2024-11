Genieten van warme kerstsfeer voor hele gezin: Ooigem klaar voor Kersthappening

Op zondag 8 december organiseert vzw Ooigem Bloeit haar 33e Kersthappening in Ooigem. Vanaf 16 uur wordt de parking bij sporthal Leieland ondergedompeld in een warme kerst- en kermissfeer.

Een Kersthappening op de tweede zondag van december is inmiddels een lange traditie in Ooigem. Dit jaar vindt het evenement al voor de 33e keer plaats.

“Om 16 uur opent de Kerstman het evenement en vanaf dan kunnen kinderen zich uitleven op de kermis”, vertelt medeorganisator Frederic Depypere. “Net als vorig jaar zijn er een kindertrein, een schietkraam en een visspel aanwezig. De Kerstman loopt rond met snoepjes en toont zich bijzonder gul: om 16.30 en om 17.30 uur kunnen kinderen gratis tickets voor de kindertrein winnen bij de Kerstman. Zoals gebruikelijk vindt er ook een grote Kerstworp plaats, gepland om 18.45 uur. Daarbij kunnen de kinderen allerlei leuks vangen of rapen. Tot slot kunnen kinderen – en uiteraard ook volwassenen – tussen 16 en 20 uur mee met de Kerstkoets, die vele ritjes door de autoluwe straten van Ooigem maakt.”

“De Kersthappening is een organisatie van vzw Ooigem Bloeit. Met enkele vrijwilligers zorgen we voor de algemene organisatie en omkadering”, vervolgt Frederic. “Het evenement is in de eerste plaats bedoeld om lokale verenigingen te ondersteunen. Zij baten drank- en eetstanden uit en kunnen daarmee hun kas spijzen. Net als vorig jaar doen twee Chiro’s – Chiro Calzonia en Chiro Jattetoet – en de Harmonie De Ware Vrienden mee.

Alles naar goed doel

Ook de zUndagsrijders zijn van de partij. Bij hen kun je dartspijltjes gooien ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. “Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker”, zegt Marc Lambrecht van de zUndagsrijders. “Het is ons vaste doel om alles aan een goed doel te schenken. We bakken opnieuw onze beroemde pannenkoeken en er is elk uur een prijs te winnen met onze dartwedstrijd. Uiteraard zijn er ook cava en andere drankjes verkrijgbaar. In de toekomst sluiten we niet uit dat we voor een ander goed doel zullen inzamelen.”

Tot slot is ook JMA Wielsbeke opnieuw van de partij. Vorig jaar zorgden zij al voor een zeer gesmaakt optreden van het JMA Kerstkoor, en ook dit jaar zullen zij het beste van zichzelf geven tijdens hun optreden om 18 uur. We hopen dat dit optreden ook dit jaar veel publiek trekt.”

Andere locatie

“Samen met de verenigingen hebben we verschillende opties besproken over de beste locatie voor de Kersthappening. De opstelling van vorig jaar, bij de ingang van OC Leieland, was meer een ‘straatopstelling’. Die wilden we niet herhalen. Alternatieve locaties werden bekeken, waaronder het Sint-Brixiusplein. Daar bleek de gewenste opstelling van kraampjes in een cirkel helaas niet haalbaar. Uiteindelijk kozen we samen voor een deel van de parking bij de ingang van sporthal Leieland, waar een ronde opstelling wel mogelijk is. Dat was een belangrijke wens van de verenigingen. Tegelijk besparen we daar als organisatie kosten, omdat we gebruik kunnen maken van de toiletten en elektriciteitsvoorzieningen van de sporthal. Met dank aan de gemeente voor deze ondersteuning.”

“Aangezien de opbrengsten van de Kersthappening volledig naar de verenigingen gaan, vragen we hen om sponsors te werven. We willen alle sponsors uitdrukkelijk bedanken, want zonder hen zouden we de kosten niet kunnen dekken.”

“Tot slot hopen we dit jaar op droog weer, over goed tien dagen. Vorig jaar begon de Kersthappening met bijna twee uur gietende regen, wat een flinke domper was. Gelukkig kwam er daarna, dankzij opklaringen, toch nog veel volk. Voor deze editie duimen we uiteraard voor goed weer en een mooie opbrengst voor de deelnemende verenigingen, kermis en verkoopstanden. Allen daarheen op zondag 8 december tussen 16 en 22.30 uur!”