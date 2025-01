Gemeentehuis kleurt roze door De Vloerne Moeren

Met een ludieke actie maakten De Vloerne Moeren, een groep enthousiaste carnavalsvrouwen, hun deelname aan de prinsenverkiezing bekend. Ze hingen een grote roze strik aan het gemeentehuis en op het plein voor het gemeentehuis overal roze strikjes. ’s Avonds zorgden ze er met speciale verlichting voor dat het gemeentehuis roze verlicht was.

“2025 is een feestjaar voor ons”, zegt Danielle Stroo van De Vloerne Moeren. “Onze carnavalsgroep bestaat 11 jaar, een symbolisch getal dat in de carnavalswereld uitgebreid gevierd wordt. We zijn dan ook helemaal klaar voor onze deelname aan de prinsenverkiezing op zondag 9 februari in CC Den Hoogen Pad. Tijdens hun campagne steunen ze de goede doelen Kom op tegen Kanker Maldegem en Haarwensen.

(MIWI)