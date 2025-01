Geen seconde verveling met de weekendtips van Bieke

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Zaalshow 2.0 door Vermeire-Verschueren

Dertig jaar na hun iconische Zaalshows touren Jacques Vermeire en Luc Verschueren met Zaalshow 2.0 langs theaterzalen. Met onveranderde podium-chemie pakken de oeraangever en de überkomiek uit met een parade aan typetjes en sketches. Vindt Fonske Verzele de huidige stand van zijn relatie met Marie-Louiske nogal complicated? Heeft Jacques ook voldoende zelfspot om een televisierecensent over De Vermeires aan het woord te laten? Op woensdag 15 januari in Het Perron in Ieper, op donderdag 16 januari in De Valkaart in Oostkamp en op zaterdag 25 januari in het MEC Staf Versluys in Bredene.

Info: www.comedyshows.be

Doe-expo met Tik Tak en Sarah in Fort Napoleon

(foto Nick Decombel)

Nog tot 21 april kunnen de allerkleinsten zich uitleven in de wereld van Sarah en Tik Tak. Tijdens een leuke doe-expo in Fort Napoleon ontdekken ze de levensechte Tik Tak-decors, leven ze zich uit op de discovloer en neemt Sarah hen mee op sleeptouw.

Info: www.fort-napoleon.be

Inspirerende vrouwen over borstkanker

(foto Pexels)

Op woensdag 15 januari deelt actrice Ann Van den Broeck haar persoonlijke ervaringen tijdens een lezing over leven met en na borstkanker. Na de lezing volgt een panelgesprek, geleid door journaliste Lotte Debrouwere, met lotgenoten Ulla Lust, Myriam Deloddere en onco-verpleegkundige Marie Catry. Ook Ann Van den Broeck neemt deel aan het gesprek dat plaatsvindt in oc de Cerf in Gullegem. Een avond die ruimte biedt voor echte verhalen en inspiratie. De toegang is gratis.

Info: www.ccwevelgem.be

Grijsaards aan de kust

(foto Carlo Verfaille)

Theatermakery Het Eenzame Westen meert aan in Seafront in Zeebrugge met Grysde, een gloednieuwe voorstelling over vergrijzing aan de kust. De theatermakers schuimden voor deze voorstelling de Vlaamse kust af, de plek waar de vergrijzing het hardst toeslaat. Ze gingen op zoek naar persoonlijke getuigenissen en geven ook de pensioenmigranten aan de kust een stem. De première vindt plaats op vrijdag 10 januari, maar die is uitverkocht. De voorstelling wordt ook gespeeld op 11, 16, 17, 18, 23, 24 en 25 januari in Seafront. Daarna trekt de tournee langs diverse Vlaamse cultuurhuizen.

Info: www.ccbrugge.be

En dan is er ook nog…

Vrijdag 10 januari

Brugge

90 Years Elvis, concert door Steve Ryckier en big live band in de Stadsschouwburg, om 20 uur.

Wingene

Piv Verenigt!, zaalshow van Piv Huvluv in cc De Wissel, om 20 uur.

Zaterdag 11 januari

Knokke-Heist

Dagboek van een zanger, concert van Mama’s Jasje in cc Scharpoord, om 20 uur.

Koksijde

De Sneeuwkoningin, musical door koren Beau-re-mi en Jokobeau in cc CasinoKoksijde, om 19 uur. Ook op zondag 12 januari om 15 uur.

Waregem

Champagne 2025, evenement van Rotaract Waregem, champagne à volonté in Waregem Expo.

Wervik

Wervikse winterwende in Steenakker, sfeervolle avond met dj-sets, hapjes en drankjes door Wervikse verenigingen.

Wevelgem

That Old Feeling, concert van Jef Neve in cc Guldenberg, om 20.15 uur.

Zondag 12 januari

Oostende

Curieuzeneuzemosterdpot, interactieve muziektheatervoorstelling voor kleuters in cc De Grote Post, om 14 uur.

Woensdag 15 januari

Knokke-Heist

Liefde voor publiek, zaalshow van Sven De Leijer in cc Scharpoord, om 20 uur.