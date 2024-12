Gâté, Heat en Brew’s by Morgan toeren deze week met heerlijke lekkernijen voor De Warmste Week

“Samen met mijn schoonzus Delphine van gâté en Morgan Brew’s by Morgan van organiseren we een bijzondere eventweek voor De Warmste Week”, zegt Macy Vanneste van Heat. “Ons doel? Eenzaamheid bestrijden en warmte verspreiden! We toeren de hele week met de foodtruck van Wine Blend om jullie te verwennen met heerlijke lekkernijen.”

Verwacht je aan artisanale American cookies in verrassende smaken zoals dubai, framboos, appel-kaneel, Snickers, matcha, en ambachtelijke cakes zoals bananenbrood en carrot cake. Heat serveert verse, warme soep om je te verwarmen en Morgan Cappelaere, gekend van zes jaar koffiebar Malmo, bereidt vakkundig heerlijke koffies van Viva Sara.

De foodtruck stopt onder meer bij tal van organisaties, zoals de Politie VLAS, Agristo, Alpro, Sur & Indiegroup, maar ook op enkele publieke plaatsen zoals de Veemarkt op vrijdag 13 december van 9.30 tot 11.30 uur en Delhaize St. Rochus van 15.30 tot 18 uur.