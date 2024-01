Francis Pattyn is fervent vogelspotter: zelfs in zijn pyjama trekt hij de baan op

Dat België een rijke natuur heeft, hoef je vogelaar Francis Pattyn (68) uit Kuurne niet te vertellen. Hij is altijd in de buurt wanneer er een zeldzame vogel verschijnt. En als die vogel niet meteen verschijnt, heeft Francis geduld. Véél geduld: “Twee maanden lang heb ik elke dag in een struik gezeten om het volledige paringsritueel van een koppel ijsvogels vast te leggen.”

Francis Pattyn heeft twee grote passies: fietsen en fotografie. Vooral met dat laatste is hij dagelijks bezig. Zodra hij hoort dat er ergens een zeldzame vogel is neergestreken, trekt hij eropuit. “Het maakt me niet uit of ik al in mijn pyjama zit of niet: als er ergens een unieke vogelsoort opduikt, ben ik weg.”

“De liefde voor fotografie koester ik al van toen ik een jaar of zestien was. In het begin fotografeerde ik communies van kinderen uit mijn directe omgeving en rally’s, omdat ik dat een leuk tijdverdrijf vond. Na het maken van de foto’s volgde dan telkens het tijdrovende ontwikkelen ervan.”

“Later schakelde ik over op het fotograferen van vogels. Tot nu toe heb ik al 332 soorten kunnen vastleggen. Maar het verloopt niet altijd zoals gepland. Afgelopen zomer wilde ik op een zonnige ochtend aan het Gavermeer in Harelbeke unieke foto’s maken van een woudaapje, de kleinste reigersoort van Europa. Mijn enthousiasme was zo groot, dat ik daarvoor in een boom klom. Nadat ik een prachtige reeks beelden had gemaakt, realiseerde ik me even niet meer dat ik op een tak zat en plonsde met een smak in het water, inclusief mijn fototoestel. Het resultaat: een kapot fototoestel en natte kleren! Maar dat neem ik er graag bij, net als het urenlang wachten om die ene fotoreeks te kunnen maken bij het spotten van een unieke vogel.”

Fuut op het menu

“Deze week nog trok ik na een tip te hebben gekregen twee dagen richting de Ardennen, naar Durbuy, in de hoop daar unieke beelden te schieten van een blauwe rotslijster, een bergvogel die je normaal niet in België ziet.” De lijst van waarnemingen die de gepensioneerde schrijnwerker de afgelopen jaren heeft gedaan, is dan ook eindeloos lang. En soms zit daar iets heel opmerkelijks tussen: eind vorig jaar haalde Francis tot zijn eigen verbazing het nieuws met een unieke video waarop het abnormale gedrag te zien was van een aalscholver op het Gavermeer in Harelbeke die een kleine fuut verslond.

“Ik ben altijd al een fervent fotograaf geweest, maar vroeger ontbrak het me aan tijd om daar veel mee bezig te zijn. Ook het prijskaartje voor mijn materiaal is hoog. Gelukkig word ik volop gesteund door mijn partner en hebben we goede afspraken als ik nieuw materiaal wil aanschaffen.”

“Ik beperk me niet tot België om mijn hobby te beoefenen. Binnenkort reis ik opnieuw naar Gambia, om ook daar het dierenrijk op de foto vast te leggen. Vooral de vogels, natuurlijk. In eigen land maak ik deel uit van een WhatsApp-groepje waarin vogelliefhebbers elkaar informeren als ze een bijzondere vogel hebben gespot. Sinds de pandemie is de interesse sterk toegenomen, waardoor er ook wat jaloezie kan ontstaan. Maar soms hoef je niet ver te gaan om unieke foto’s te maken. Zo spotte ik onlangs een ijsvogel in het Heulebeekdomein. Het bleek om een koppeltje te gaan. Twee maanden lang heb ik elke dag in een struik gezeten om het volledige paringsritueel vast te leggen. Een ware verrijking!”

Soms dagen niks

“In datzelfde Heulebeekdomein heb ik ook een vuurgoudhaantje kunnen fotograferen, nadat ik op het geluid was afgegaan. Ik besteed met veel plezier vele uren om zulke foto’s te maken, maar ik kom niet altijd met de hoofdvogel naar huis, want soms zijn er dagen dat er niets te zien is dat mijn interesse wekt.”

Francis hoopt ook in 2024 weer nieuwe vogelsoorten te zien en te fotograferen. Wie zijn werk wil volgen, kan terecht op zijn Facebookpagina. Aan een wedstrijd heeft hij nog nooit deelgenomen. Maar vanuit de gemeente kwam er wel al interesse om zijn werk tentoon te stellen. (BRU)