Fietsplezier voor iedereen op Vellofollies in Kortrijk

Fietsen blijft aan belangstelling winnen, en dat zal in 2025 niet anders zijn. Wat er straks nieuw is onder de zon, komen je te weten op Velofollies, een totaalbeurs die een compleet aanbod presenteert van wat de fietsmarkt biedt.

Velofollies is al jaren de hoogmis voor alle wielerliefhebbers, maar ook voor wie er gewoon graag met de fiets op uittrekt. Alle type fietsen en merken hebben er hun plaats: naast race- en MTB vind je er ook gravelfietsen, trekkingfietsen, hybridefietsen, retrobikes, stadsfietsen en e-bikes. Aangevuld met een uitgebreid gamma van accessoires zoals helmen, fietskledij, fietsreizen, fietsliteratuur… En rekening houdend met de onstuitbare opkomst van de e-bike, kun je er heel wat elektrische fietsen testen op de speciaal gecreëerde e-bike testzone.

Vive le Vélo

Maar er valt niet alleen veel te zien op deze beurs, je mag je er ook verwachten aan teampresentaties, workshops, infosessies en presentaties over de meest uiteenlopende fietstopics. Grinta!-uitgever Frederik Backelandt en Wielerverhaal-auteur Yves Brokken gaan er met een aantal namen uit de wielersport van gisteren en vandaag in gesprek, en dat levert steevast sappige verhalen en anekdotes op en geeft je een blik op het reilen en zeilen achter de schermen. Nog meer van dat trouwens: dit jaar komt Vive le Vélo opnieuw naar Velofollies. Karl Vannieuwkerke is gastheer van dienst en interviewt tal van gasten aan zijn tafel.

Heel wat bekende renners zijn er ten slotte regelmatig aanwezig op standen van hun (fiets)sponsor of worden ingepland op het hoofdpodium. Dé kans bij uitstek dus om hen een handtekening of selfie te vragen! (NB)

Velofollies vindt plaats in Kortrijk Xpo, op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 januari. (NB)

Nog meer fietsplezier

Modderland

De rol van de vrouw in WO I blijft onderbelicht. Daarom werden vorig jaar tien internationale artiestes geselecteerd, die de oorlogslittekens in het Heuvelland met een muzikale rode draad verbinden. Met de gratis te downloaden ErfgoedApp verken je de songs en locaties langs twee pittige fietsroutes van ruim 30 kilometer.

KOERS-zoeken

In het Roeselaarse wielermuseum KOERS kun je ook een paar prettige uren met de kinderen (6-12 jaar) doorbrengen. Met een etenszakje musette in wielerjargon en een roadbook ga je samen op zoek naar sprekende objecten, onderzoek je hoeveel koers in jouw dorp aanwezig is, en test je zelf een fiets uit de 19de eeuw.

Koersverhalen

Het boek Koersen in de Groote Oorlog van Patrick Cornillie is voortaan ook te vinden in de Luisterbibliotheek. Daar kan wie moeilijk of geen gedrukte boeken kan lezen lectuur in aangepaste vorm vinden: luister- en brailleboeken. Het boek bundelt meeslepende verhalen over de wielerhelden van het eerste uur.

