Fien verkoopt verjaardagsfeestjes in een koffer: “Koffers vol verkleedkledij”

Wil je een kinderfeestje thuis organiseren maar heb je weinig tijd of inspiratie? Dan heeft Fien Amez (37) uit de Kastanjelaan een oplossing. Onder de naam Elke Dag Confetti stak ze een heel verjaardagsfeestje in een koffer, telkens in een bepaald thema en met tal van spelletjes en verkleedkledij.

Fien Amez, zelf mama van een dochter van negen en een zoon van zeven, heeft al geruime tijd een Instagrampagina waarop ze tips post voor leuke uitstapjes met de kinderen. “Daar kreeg ik vaak de vraag of ik ook tips had voor verjaardagsfeestjes”, zegt Fien. “Maar eigenlijk vieren veel kinderen hun verjaardag liever thuis, in een vertrouwde omgeving. Zeker sinds corona is dat ook meer de tendens.”

Origineel

“Voor mijn eigen kinderen ging ik daarom vaak op zoek naar leuke thema’s om de namiddag rond te organiseren. Want uit ervaring weet ik dat je best niet zomaar tien zesjarigen een namiddag vrij laat spelen. Dat eindigt al eens met ruzie en traantjes. Mijn kinderen vinden het net fantastisch dat ze carte blanche krijgen om een thema te kiezen en ik vind het zelf ook leuk om alles in elkaar te steken. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby.”

“Pas het laatste jaar begonnen andere ouders me te zeggen dat ik iets moest doen met die themafeestjes. Zo is Elke Dag Confetti ontstaan. Ik heb koffers gemaakt met verkleedkledij, decoratie, allerlei spelletjes en een draaiboek voor de hele namiddag. Veel ouders zijn op zoek naar een origineel verjaardagsfeestje maar hebben niet de tijd of de inspiratie om dat zomaar uit hun mouw te schudden.”

“Daarom kunnen ze bij mij gewoon een box komen halen. Ze moeten enkel zelf iets lekkers voorzien, verder zit alles erin. Voorlopig heb ik al vier thema’s gemaakt: Lego, astronaut, topmodel en de boerderij. Die laatste is meer gericht op kleuters, de anderen kunnen voor alle lagereschoolkinderen. In de koffer rond astronaut moeten ze bijvoorbeeld een raket lanceren en er zit een bril in waarmee je alles ondersteboven ziet. Daarmee moeten de kinderen dan allerlei opdrachtjes doen.”

Escape room

“De bedoeling is om regelmatig nieuwe thema’s te bedenken. Recent heb ik ook al een escape room-koffer gemaakt. Die is niet zozeer voor een groot kinderfeestje maar het is wel een leuke gezinsactiviteit. Het belangrijkste is dat de ouders er geen werk aan hebben, enkel de box ophalen en terug afzetten. De verkleedkleren hoeven zelfs niet gewassen te worden. Het is ook een stuk goedkoper dan feestjes in een binnenspeeltuin of een bowlingzaal. Een box kost tien euro per kind voor de eerste vijf kinderen, daarna wordt het goedkoper per kind extra.”

Reserveren of meer info is te krijgen via info@elkedagconfetti.be