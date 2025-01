Feestcomité duimt voor feestelijke Après Ski Fuif

Op zaterdag 25 januari kunnen feestbeesten zich uitleven tijdens de Après Ski Fuif. Het evenement start om 21 uur in de feesttent van Sportpark De Schorre. De aanwezigen genieten van feestelijke après-ski muziek, meezingers en polonaises. Drankjes en lekkernijen zoals braadworsten zijn verkrijgbaar. Op de foto zien we v.l.n.r. Frédéric Hap, Charlotte Kerckhove, Lode Kerckhove, Ursula Vandenbroecke, Connie Depotter, Kevin Vanborm, Elize Cheullet, Kevin Cheullet. De Après Ski Fuif is een organisatie van het feestcomité van Stene. De toegang bedraagt 5 euro. Meer op www.feestcomitestene.be. (BVO/foto Dieter)