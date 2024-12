FC ‘De Smaak–Steuren Ambacht’ pakt uit met speciale tocht: Eerste zaklampen zoektocht

Zaterdag 21 december organiseert liefhebbersvoetbalclub ‘De Smaak-Steuren Ambacht’ voor het eerst een ‘Zaklampen Zoektocht’. “Een zoektocht waar men langs een parcours van 5,2 kilometer met een zaklamp op zoek gaat naar paaltjes met reflectoren en waar ook foto’s van spelers hangen”, zegt Nico Verstraete.

Voetbalclub ‘De Smaak-Steuren Ambacht speelt in tweede provinciale van ‘Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond’ (VLVB). “Vorig seizoen speelden we nog in 1ste provinciale, maar zijn gezakt naar 2de provinciale waar we momenteel in de rangschikking op de 3de plaats staan op 6 punten van de 2de”, zegt Nico Verstraete die verzorger en afgevaardigde van de ploeg is.

Paaltjes en foto’s

De ploeg wilde een keer een ‘iets andere’ wandeltocht organiseren tijdens de kerstdagen. “En we kwamen op het idee er een ‘Zaklampen Zoektocht’ van te maken. De zoektocht loopt over 5,2 km langs verharde (straten) en ook niet-verharde wegen door Lendelede. Op het parcours plaatsen we paaltjes met reflectoren. Met een zaklamp moet je die paaltjes opzoeken. Er zijn vier stopplaatsen voorzien waar je bijvoorbeeld soep of iets anders kan drinken of iets eten. We kunnen hier niet alles uit de doeken doen, omdat het dan geen verrassing meer zal zijn.”

Langs het parcours ook foto’s van de spelers van ‘De Smaak-Steuren Ambacht’. “Wie het parcours afwandelt, kan aan de hand van die foto’s een rebus oplossen. Voor de eerste drie zijn er wijnpakketten te winnen. De start van de wandeling is vrij. Je kan vertrekken tussen 17.30 en 20.30 uur.”

Hapje en drankje

“Het gemeentebestuur vraagt dat minstens 1 persoon per groepje wandelaars een fluovestje draagt voor de veiligheid. En uiteraard neemt men liefst een zaklamp mee. Meedoen kost 12 euro, kinderen onder de 12 jaar betalen 8 euro. In die prijs zitten vier bonnetjes voor een hapje en een drankje op de vier stopplaatsen. Inschrijven kan ter plaatse of via de Facebookpagina De Smaak-Steuren Ambacht.”

Op de parking van de sporthal zorgt de voetbalclub voor een minikerstmarkt. “Daar kunnen de wandelaars nog nagenieten met glühwein, Hasseltse koffie, bier en frisdranken. En voor wie nog een hongertje heeft na de wandeling voorzien we braadworsten”, besluit Nico Verstraete.