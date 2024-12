Extra animatie in de marge van de kerstmarkt valt in de smaak

Nadat vrijdag al een eerste keer proef gedraaid kon worden werd de Tieltse kerstmarkt zaterdag officieel geopend met het traditionele knippen van het lintje.

Door het regenweer bij de opening om 16 uur kwam de markt dit keer wat traag op gang, maar naar de avond toe was het opnieuw gezellig druk aan de kraampjes aan de voet van de Hallentoren. Ook de straatanimatie van ‘Winter Wonder’, met onder meer twee vuurshows, viel in de smaak. Vandaag zondag zijn de kraampjes nog open tot 20 uur en ook vanavond kan je op verschillende plaatsen in de centrumstraten straatartiesten aan het werk zien.

Zo stapt er straks een ballerina in een grote sneeuwglobe rond in de Patersdreef en kan je ter hoogte van de collegesiteparking Bar Feu ontdekken. Nog in de marge van de kerstmarkt is er in het koetshuis van Huis Mulle een expo van fotokring Gamma over de zustersteden en kan je in het Patersklooster terecht voor de Oxfam Cadeaudagen. (SV)