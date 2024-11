Escaperoom in Nationaal Tabaksmuseum blijft langer open: “Spel is een groot succes”

Begin april opende het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in het deel achteraan de deuren van zijn pop-upescaperoom. Wegens het succes wordt de escaperoom met een jaar verlengd tot begin november 2025. Om de grote belangstelling te vieren, is er een leuke wedstrijd. Wie voor het einde van het jaar reserveert voor een tijdstip naar keuze maakt kans om de deelnameprijs volledig teruggestort te krijgen. Er waren al meer dan 200 boekingen.

Het interactieve spel in groepsverband voor maximum acht personen is opgebouwd rond de fictieve figuur van Philippe Vander Peuk, een tabaksmagnaat met een duister verleden. Het spannende verhaal verweeft feit en fictie. Wie erin slaagt om een bezwarend onderzoeksrapport te vinden en zo de code van de escaperoom te kraken, helpt de naam van de man te zuiveren. Samen puzzels, raadsels en uitdagingen ontdekken en proberen op te lossen binnen de 75 minuten om zo uit de kamer te kunnen ontsnappen.

Voor de inrichting kwam het tot een samenwerking met Carla Alaimo, die met Fun@Comines al haar strepen als ontwerper van escaperooms verdiende. “Met het jaareinde in zicht en de blik op een nieuw museaal seizoen dat eraan komt, besliste het schepencollege om de escaperoom nog een jaartje langer te laten lopen”, aldus schepen voor Toerisme en Museum Geert Bossuyt (Vooruit).

“We merken dat het initiatief een groot succes is en enthousiaste reacties uitlokt bij bezoekers die het spel al kwamen spelen. Er is vooral lof voor het piekfijn afgewerkte decor met integratie van authentieke collectiestukken, de gevarieerde technieken en opdrachten maar ook de verhaallijn van het spel die past bij het museum. Als alles blijft lopen zoals de afgelopen maanden, dan zal het aantal groepen en spelers dat we voor aanvang als doel hadden vooropgesteld eind dit jaar zeker gehaald worden. We willen mensen die het spel al lang willen komen spelen maar daartoe nog niet de kans kregen, niet teleurstellen. Daarom werd beslist om de escaperoom nog tot en met de herfstvakantie 2025 open te houden.”

Nieuwe doelgroepen

Met de escaperoom mikt het museum op een ander publiek, complementair met de klassieke museumbezoeker: familie- en vriendengroepen, teambuildings maar ook verjaardagsfeestjes voor tieners (12-plussers) en jongvolwassenen. “Op basis van het profiel van de groepen die we dit jaar mochten verwelkomen, lijkt de missie alvast geslaagd”, bevestigt Kris Deronne, deskundige Toerisme.

R.I.P. Philippe kan zowel tijdens de openingsuren van het museum als na sluitingstijd gespeeld worden. Voor het onthaal van de bezoekers kan het museum, naast de vaste medewerkers, ook rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers die een vergoeding ontvangen.

De verlenging van de escaperoom betekent niet dat er geen nieuwe tijdelijke tentoonstelling in de steigers staat. Afgelopen anderhalf jaar stond het middengedeelte van de expozaal vooraan in het teken van de geschiedenis van het iconische Belgische merk Belga, dat een eeuw geleden het levenslicht zag. Volgend jaar wordt werk gemaakt van een nieuwe thematische mini-expo. Meer details daarover worden in het voorjaar bekendgemaakt. Ze gaan deze keer inzetten op kinderen en daarvoor wordt een beroep gedaan op het tekentalent van ereburger André Nollet.

Niet in kerstvakantie

De escaperoom kan je reserveren van dinsdag tot en met vrijdag om 10 en 14 uur en om 18 en 20 uur, op zaterdag en zondag om 14, 16, 18 en 20 uur. Gesloten op maandag en tijdens de kerstvakantie. De kostprijs hangt af van het tijdstip waarop gespeeld wordt: tijdens de openingsuren van het museum gaat het om 20 euro per persoon en 25 euro buiten de openingsuren.

Het puzzel- en raadselspel rond een fictieve tabaksmagnaat is ook een originele cadeaubon voor onder de kerstboom…

Alle praktische info vind je op www.nationaaltabaksmuseum.be/escaperoom. Je kan er ook een tijdsblok reserveren.