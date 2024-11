Eindejaarsactie met prijzenpot van 3.050 euro

Nog tot en met dinsdag 31 december wordt door het lokaal bestuur opnieuw een eindejaarsactie georganiseerd. “Ongeacht het aankoopbedrag zal iedere klant per winkelbezoek met aankoop, één sticker ontvangen die op de spaarkaart kan gekleefd worden”, vertellen schepen van lokale economie Tessa Vandewalle en burgemeester Jeroen Vandromme. “Een volle kaart kan tot en met vrijdag 10 januari 2025 worden ingediend op het gemeentehuis bij de dienst vrije tijd en in de bibliotheek.” De prijzen bestaan uit Houthulstbonnen waarmee bij diverse lokale handelaars kan worden betaald. “De prijzenpot is vastgesteld op 3.050 euro. De prijsuitreiking is voorzien op zondag 12 januari 2025 tijdens de nieuwjaarsreceptie.” (foto ACK)