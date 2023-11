Eindejaarsactie met indrukwekkende prijzenpot van bijna 6.000 euro

Gemeente Wingene en Unizo Wingene-Zwevezele kondigen opnieuw hun eindejaarsactie aan. De actie loopt gedurende de maand december. Er vallen mooie prijzen te winnen.

“Met een recordaantal van 66 deelnemende handels- en horecazaken en een indrukwekkende prijzenpot van bijna 6.000 euro, staat deze actie garant voor een sprankelend einde van het jaar”, weet schepen van Lokale Economie Ann Mesure (CD&V). “Deze actie is een viering van onze lokale ondernemers, hun inzet en toewijding. De kracht van de samenwerking tussen Unizo en de gemeente is van onschatbare waarde gebleken.”

Stempels verzamelen

“Wij investeren gezamenlijk in het promotiemateriaal en de prijzenpot om een bloeiende lokale econome te bevorderen”, vult Nathalie Bauwens aan die voorzitter is bij Unizo Wingene-Zwevezele. De eindejaarsactie loopt gedurende de maand december. Klanten ontvangen een stempel bij elke aankoop in een deelnemende handels- of horecazaak. Bij het verzamelen van vier stempels, afkomstig van vier verschillende handelaars, maken klanten kans op prachtige prijzen. “Het verzamelen van stempelkaarten verhoogt de kans om te winnen”, weet Nathalie. “Klanten kunnen zoveel stempelkaarten verzamelen als ze willen om hun kans op prijs te vergroten.”

Volle stempelkaarten kunnen ingediend worden tot en met 6 januari in de speciale eindejaarsboxen bij alle deelnemende handelaars. De prijzenpot bestaat uit Wingenebonnen die bij alle deelnemende handelaars besteed kunnen worden. De trekking van de winnaars staat gepland op 12 januari 2024. Meer info kan je vinden op www.wingene.be/eindejaarsactie.