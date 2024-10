Eerste Parkloop in 40 jaar lokt jong en oud

In Diksmuide werd, voor het eerst in 40 jaar, opnieuw een Parkloop georganiseerd. Het werd meteen een groot succes: meer dan het dubbele van het verwachte aantal deelnemers kwam aan de Parkloop deelnemen. Voor de kleuters was er een parcours van 100m, 200m en 300m, voor de jeugd tot 6de leerjaar was het parcours 400m, 600m en 800m lang en voor de meer enthousiaste deelnemers, zowel jong als ouder, was er een parcours van 2,5 km en 5 km. In totaal kwamen 194 deelnemers aan de start. Er waren 98 deelnemers voor de 2,5km en 5km en 96 deelnemers voor de kleuters en jeugd. De jongste deelnemer was geboren in 2021, de deelnemer met meeste levenservaring was geboren in 1965. (foto ACK)