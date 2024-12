Eerste kerstmarkt Zonnebloem boekt succes

Nadat eerder al een soepverkoop en tombola werden georganiseerd, pakte het team van buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem uit met een gezellige kerstmarkt. De opbrengst van de drie initiatieven samen gaat naar De Warmste Week. “Op de kerstmarkt – de eerste die we ooit organiseerden – konden mensen eten en drinken, maar ook knutselwerkjes kopen die de kinderen van de BKO zelf maakten”, zegt centrumcoördinator Wim Depelchin. “Alle lof voor dit kerstinitiatief gaat naar ons Zonnebloem-team: ze hebben zélf het idee geopperd en prima uitgewerkt. Hiermee tonen we aan zoveel meer te doen dan louter kinderen opvangen. Naast de kerstmarkt hebben we het hele schooljaar door een knutselatelier en huiswerkklas.” De BKO vangt op woensdagen 112 kinderen op, in de vakanties 60 tot 110 kinderen, en naschools 40 tot 50 kopjes. (TVA/foto PM)