Drukke tijden op komst voor Carnavalsraad in Staden

De Carnavalsraad Staden heeft drukke tijden voor de boeg.

“Op zondag 9 oktober is er ons eetfestijn”, legt Carnavalsraadvoorzitter Peter Bervoets uit. “We serveren van 11.30 tot 20 uur doorlopend spaghetti in zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat in Oostnieuwkerke. Deelnemen kost 15 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro. Je moet vooraf inschrijven via carnavalsraad-staden@hotmail.com. De week erna, op vrijdag 14 oktober, organiseren we in zaal Zonneheem het overwinningsbal van Andy 1, Prins van het Vlaams Gewest 2020. Het bal start om 19 uur en de toegang is gratis. Andy Gielen is afkomstig uit Limburg, maar is nu Stadenaar. Hij is ondertussen bestuurslid bij de Gemeentelijke Carnavalsraad.”

Op 21 januari staat in Het SWOK vanaf 18.11 uur de prinsenverkiezing op het programma. “Voorlopig hebben we met Jens Haccour nog maar één kandidaat voor de verkiezing van de Prins van Staden 2023. Jenske is overigens onze huidige prins. Kandidaten kunnen zich nog tot 1 december melden. Dat geldt ook voor de kandidaten van onze junior prinsverkiezing die openstaat voor 12- tot 18-jarigen. Kaarten voor de verkiezing kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Ze zijn te bekomen bij kandidaat-prins Jens Haccour via jens_haccour_69@hotmail.com.”

Carnavalsweekend

Op 14, 15, 16 en 17 april is het tijd voor ons carnavalsweekend. “Dat start op vrijdag met ‘De Nacht van de Prins’, waarop optredens gepland staan van Jettie Pallettie en van AmbiDance. Op zaterdag volgt ’s morgens een eucharistieviering in het Stadens dialect. Daarna trekken we naar het gemeentehuis waar we om 11.11 uur de sleutel van de gemeente overhandigd krijgen. Na de bijhorende receptie wordt de kermis op de Marktplaats officieel geopend door onze Prins Carnaval 2023 en door de schepen van cultuur. ’s Avonds mag de lokale horeca zelf organisaties op poten zetten. Op zondag starten we met een prinsenbrunch. Om 14.11 uur volgt onze eerste Stalaafkesstoet. Op ‘houten kopmaandag’ richten we nog een spekkenworp in op het Marktplein en gaan we op bezoek in de woonzorgcentra. Overigens zijn we nog op zoek naar een loods voor onze nieuwe carnavalswagen.” (BCH)