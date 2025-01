Dorpsgemeenschap van Sente klinkt op het nieuwe jaar

De volksreceptie, die afgelopen zondag op het Kuurnse marktplein zou plaatsvinden, werd op het laatste moment geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden. In Sente daarentegen ging de traditionele nieuwjaarsdrink wel door zoals gepland, in buurthuis ’t Senter. Zo’n 300 Sentenaars, van jong tot oud, waren aanwezig en hieven samen met de burgemeesters van Kortrijk en Kuurne het glas op het nieuwe jaar. De sfeer in buurthuis ’t Senter was warm en positief. De aanwezigen werden verwend met koude en warme hapjes, en tijdens de receptie waren er ook enkele toespraken. (foto BRU)