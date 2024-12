Discobar Vermant bestaat 30 jaar: “Maar aan stoppen denken we nog niet”

Dirk Boeten (49) stond samen met Kurt Ameloot (50) in december 1994 voor de allereerste keer achter de draaitafel op een verjaardagfeestje. Maar Dirks liefde voor muziek dateert al van veel vroeger. Ondertussen bestaat discobar Vermant dertig jaar, maar stoppen is nog niet aan de orde. En de opvolging lijkt ook al verzekerd.

Dirk Boeten kreeg de muzikale microbe te pakken in 1985 toen hij voor het eerste het nummer Shout van Tears For Fears op de radio hoorde. “Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds één van mijn favorieten uit de jaren ’80”, zegt Dirk. “In die periode was er uiteraard nog geen Spotify of Youtube, dus moest ik elke week wel naar de BRT Top 30 luisteren om Shout en de andere hits van de jaren ’80 te kunnen horen.”

Wanneer de oude radio van Dirks ouders het begaf en ze een nieuwe kochten met dubbel cassettedeck, was het feest voor Dirk. “Ik nam meer dan 200 cassetjes met muziek op”, zegt hij. “Ik heb die trouwens nog allemaal. Het was de aanzet naar mijn discobarcarrière. Mijn jarenlange compagnon de route Kurt Ameloot leerde ik in 1986 kennen. We zaten toen samen in de klas in het college van Veurne. Mijn roots liggen in Beauvoorde en die van Kurt in Avekapelle.”

Verjaardagsfeestje als debuut

De eerste keer dat Dirk en Kurt werden gevraagd om muziek te draaien, was in december 1994 op een verjaardagsfeestje van een KLJ-lid. Nu ja, draaien. “We trokken met onze eigen twee draagbare radio’s, onze cassetjes en enkele cd’s naar het feestje”, herinnert Dirk zich nog, die in het dagelijks leven vastgoedmakelaar is. “Budget voor een discobar was er niet, noch voor een mengpaneel. Het was de ene radio stiller zetten en tegelijkertijd de andere luider om te ‘mixen’.’”

Van discobar Vermant was toen echter nog geen sprake. Ze gingen door het muzikale leven als Studio Jefke, genoemd naar de mascotte van FC De Kampioenen. “Op een dag vroeg de uitbater van café De Nieuwe Herberg in Alveringem of we daar niet wilden draaien, op dat moment hét walhalla in de streek voor de uitgaande jeugd”, zegt Dirk. “Zo maakten we op 14 augustus 1995 met Studio Jefke ons echte debuut voor een groot publiek. Met elk een kartonnen doos onder de arm met onze eigen cd’s trokken we met knikkende knieën richting De Nieuwe Herberg. We zijn Geert daar eeuwig dankbaar voor. Studentenclub Moeder Duc uit Diksmuide vroeg ons enige tijd later voor hun fuif in De Boterhallen in Diksmuide. De trein was vertrokken.”

Het allereerste verjaardagsfeest waar Dirk en Kurt muziek mochten draaien, elk met hun eigen radio. (foto gf)

Studio Jefke werd even Flashing Freddy om vervolgens definitief te worden omgedoopt tot Discobar Vermant. Maar waar komt de naam Discobar Vermant vandaan?

Sven Vermant

“In januari 1997 organiseerden we met enkele vrienden een Top 100 in De Nieuwe Herberg”, legt Dirk uit. “Kort daarna werd er carnaval gevierd in datzelfde café en ik trok er verkleed als voetballer naartoe omdat toen veel mensen beweerden dat ik nogal leek op Sven Vermant die toen bij Club Brugge speelden. Zo begonnen velen Vermantje tegen mij te zeggen. Discobar Vermant was geboren.”

“In het voorjaar van 1997 heb ik ook nog enkele jaren op woensdagnamiddag ‘Studio Vermant’ gepresenteerd op de lokale Radio West in Diksmuide”, zegt Dirk. “Vooroorlogse toestanden wat betreft mechaniek en techniek, maar o zo leuk. Voor mij was het gewoon 2 uur plaatjes draaien die ik graag hoorde. Heel vaak kwamen een deel van mijn vrienden ook af, haalden ze iets om te drinken en maakten we het gezellig. En soms iets te bont. Zoals die keer dat we zelfs op Studio Brussel zijn gekomen in het programma Hallo Hautekiet.”

Dirk en Kurt luisterden de voorbije dertig jaar honderden fuiven, feestjes, huwelijken, galabals en andere festiviteiten op. “Veel te veel om allemaal op te noemen”, zegt Dirk. “Zo mochten we vier jaar op een rij de muziek verzorgen op de legendarische Openluchtfuif van KLJ Beauvoorde in de weide nabij café De Arend langs de N8. Die fuif was voor ons één van de hoogtepunten in de zomer. De ganse nacht muziek draaien in open lucht tot de zon opkwam. Zalig! Het laatste jaar hebben we muziek gespeeld tot 7 uur in de ochtend. Ik herinner me nog dat een buurtbewoonster vertelde dat ze die ochtend opstond met J’aime la vie van Sandra Kim gallend uit onze boxen. Ook de vele fuiven in de ondertussen verdwenen zaal Moderna in Lo zullen me altijd bijblijven.”

Maar wat zijn nu de eigenschappen van een goeie dj? “Je moet in de eerste plaats je publiek aanvoelen”, zegt Dirk. “Wat horen ze graag en wat niet. Voor elk feestje overloop ik kort met de organisatoren wat ze wel of niet graag horen. In de jaren in de Moderna was onze sterkte dat we voor elk wat wils draaiden. Niet alleen de gekende commerciële muziek, maar ook het alternatieve werk. En dat zijn we gedurende die 30 jaar altijd blijven doen.”

Sven Vermant heeft met Romeo Vermant ondertussen een zoon die voetbalt bij Club Brugge. En ook bij Dirk Boeten lijkt de opvolging verzekerd. “Mijn dochter Ymke trok al enkele keren met me mee”, besluit Dirk. “Maar aan stoppen denken we nog niet. Niet dat ik er nog eens dertig jaar zal bijdoen, al weet je nooit.”