Dimitri Vroman organiseert met Together Fit groepsreis naar Oman: Avontuur, teambuilding en sport

Dimitri Vroman houdt van uitdagingen, laat dat duidelijk zijn. Niet alleen sportieve uitdagingen, zo blijkt, want onlangs organiseerde hij voor de eerste keer een groepsreis naar het tot de verbeelding sprekende Oman. En dat hij de smaak te pakken kreeg, is duidelijk, want er komt nog meer van dat moois.

“Ik reis al heel mijn leven de wereld rond”, aldus Dimitri Vroman (45), geboren en getogen Kortemarkenaar en zaakvoerder van Together Fit. “Al die keren stelde ik mezelf de vraag of mijn reisbestemming iets zou kunnen zijn om in groep te organiseren. Toen ik met mijn partner Melissa in Oman op reis was, wisten we allebei dat dit wel eens de perfecte bestemming zou kunnen worden voor onze eerste groepsreis. Together Fit is eigenlijk ontstaan uit De Dulle Grieten, ten tijde van Jos Segaert, al meer dan een kwarteeuw geleden. Dat werd eerst overgenomen door Kortemarkenaar Wim Van Laethem en in 2001 startte ik met Together Fit. Bij ons kan je terecht voor allerhande groepslessen, sport-teambuilding, fit & fundays en sportkampen.”

“In onze statuten staat ook dat we groepsreizen organiseren, maar het is er al die tijd niet van gekomen, omdat ik eerst werk wou maken van het uitbouwen van mijn sportkampen. Maar de tijd vliegt snel en voor je het weet ben je bijna 25 jaar bezig. In de herfstvakantie maakten we eindelijk onze allereerste groepsreis naar een niet-alledaagse bestemming: Oman. Dat deden we met 25 reizigers en Melissa en ikzelf als begeleider. Met Together Fit willen we verbindend werken, iets wat al meteen duidelijk wordt als je ons logo bekijkt. In deze reis naar Oman, een verborgen parel in het Midden-Oosten, kwam alles samen. Avontuur, teambuilding en sport werden gecombineerd en dat was haalbaar voor elke deelnemer. De jongste was 21 jaar, terwijl de oudste deelnemer 68 lentes telde. Oorspronkelijk wilden we een groep van slechts 16 personen, maar doordat we met 27 waren, bood dat ook veel voordelen. Zo hadden we bijvoorbeeld het bedoeïenententenkamp in de woestijn voor ons alleen.”

Geen massatoerisme

“Oman is een land dat nog niet overspoeld wordt door massatoerisme”, vervolgt Dimitri. “Maar het is enkel een kwestie van tijd voor alle grote reisorganisaties erop springen. Als je daar in de soeks rondwandelt, word je allesbehalve constant aangesproken of aangeklampt. Alles is nog authentiek en de verwestering is er nog veraf. Als je datzelfde doet in pakweg Turkije, heb je daar een heel andere ervaring. Sowieso werden we daar elke dag getrakteerd op één of meerdere unieke ervaringen en elke deelnemer was vrij om mee te doen, wij als organisatoren verplichten niemand tot iets. Zo gingen we met onze groep onder andere snorkelen, reden we met open en gesloten jeeps in de woestijn, gingen we sandboarden op de hoge woestijnduinen en we bezochten een authentieke geitenmarkt. Voor ons kwam dat eerst wat choquerend over hoe zij die dieren keuren, maar dan kan je je de vraag stellen wie er het meest humaan omgaat met de dieren: zij of wij hier in het westen die onze dieren opsluiten en hoofdzakelijk kweken voor consumptie.”

De herinnering

“Een van de mooiste ervaringen was de ontmoeting met de zeeschildpadden. Elke deelnemer heeft een schildpadje dat net uit het ei kwam, in de zee mogen uitzetten. Dat is een once-in-a-lifetime-ervaring. Wat onze groepsreis echt speciaal maakte, is de band die we met alle deelnemers opbouwden. De bestemming, de reis op zich en het reisgezelschap maakten het tot een onvergetelijke ervaring. De laatste fase van de reis is altijd de herinnering. Daarom kwamen we eind november, een maand na de reis, met de hele groep samen om tijdens een hapje en een drankje de aftermovie te bekijken. Voor mij was het een voorrecht om samen met Melissa deze groep te kunnen begeleiden tijdens dit avontuur. Het enthousiasme, de samenwerking en de positieve energie van de groep deden ook ons groeien. Ik ben trouwens al druk bezig met de volgende groepsreis. Sowieso willen we tijdens de herfstvakantie van 2025 terug naar Oman, maar ik ben ondertussen al bezig met een andere verborgen parel, ergens in het Caraïbisch gebied”, besluit Dimitri.

