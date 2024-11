Derde gezelschapsspellentornooi van De Pionne vzw is opnieuw schot in de roos

Het derde gezelschapsspellentornooi van gezelschapsspellenclub De Pionne van zondag 10 november werd een dag vol spelplezier en competitie. Het tornooi bracht heel wat liefhebbers van gezelschapsspellen naar openluchtcentrum Duin en Zee. Er was keuze tussen een gewone, een korte of een lange spelronde. De deelnemers kregen de kans om een breed scala aan gezelschapsspellen te spelen, variërend van familiespellen tot strategische bordspellen. Zowel beginners, gevorderden als deelnemers in gezinsverband daagden op. Na de prijsuitreiking keerden alle spelers met een gezelschapsspel naar huis. Meer over de club op www.pionne.be. (BVO/foto Dieter)