Derde editie voor kerstmarkt op de Marktplaats

Het Kerstmarktcomité Moorslede organiseert aanstaande zaterdag 21 december voor de derde keer de kerstmarkt in het centrum van de gemeente. Bezoekers kunnen zich vanaf 17 uur verheugen op een gevarieerd aanbod van kraampjes met lekkernijen, ambachtelijke producten en originele cadeaus. Toen het evenement enkele jaren geleden dreigde te verdwijnen, stond een nieuwe werkgroep op. Het kerstmarktcomité was geboren. “Het kerstmarktcomité bestaat uit leden van de Landelijke Gilde Moorslede, wielertoeristenclub WTC Mwoslé en jongeren van KSA Moorslede. Samen hebben we weer een mooi programma samengesteld”, aldus de organisatoren. Place to be is ook dit jaar de Marktplaats. “Die wordt omgetoverd tot een sfeervol kerstgebeuren dat warmte en gezelligheid uitstraalt.” Op de foto zien we Filiep Vandaele, Ferdi Messelis en Arno Monteyne. (BF/foto JS)